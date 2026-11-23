etkinlikte dayanışma:

Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mandalina Toplama Etkinliği, Seferihisar'daki LÖSEV Doğal Yaşam Çiftliği'nde gerçekleştirildi. Üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile aileleri bir araya gelerek hem üretime katkı sundu hem de sosyal sorumluluk bilincini pratiğe döktü.

katılım ve atmosfer:

Etkinlikte katılımcılar mandalina bahçelerinde toplama yaparken, ailelerin ve çocukların bir arada olması günün duygusal ve samimi bir deneyim haline gelmesini sağladı. Bu ortak çalışma, LÖSEV'in üretim faaliyetlerine doğrudan destek verirken toplumsal dayanışmanın önemini de vurguladı.

rektörün katılımı ve bağış amacı:

Prof. Dr. Levent Kandiller de etkinliğe katılarak personele eşlik etti. Toplanan mandalinaların satışından elde edilecek gelirin LÖSEV'e bağışlanacağı belirtilirken, etkinliğin hem doğayla iç içe bir gün sunduğu hem de lösemili çocukların tedavisine katkı sağladığı ifade edildi.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK VE İDARİ ÇALIŞANLARI, AİLELERİYLE BİRLİKTE LÖSEV’İN SEFERİHİSAR’DAKİ DOĞAL YAŞAM ÇİFTLİĞİ’NDE DÜZENLENEN MANDALİNA HASADI ETKİNLİĞİNE KATILARAK LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA UMUT OLDU.