Milas Kalınağıl Sazalan mevkiine yeni içme suyu hattı döşeniyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü, bugüne kadar içme suyu şebekesi bulunmadığı için tankerlerle su temin etmek zorunda kalan Milas Kalınağıl Mahallesi Sazalan mevkiinde 2 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı imalatına başladı. Proje, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras öncülüğünde yürütülen altyapı yatırımları kapsamında planlandı.

Yeni hatla su sorunu çözülecek:

Bölgede şimdiye kadar içme ve kullanma suyu ihtiyaçları tankerlerle ve taşıma suyuyla karşılanıyordu. Su kaynağına erişim olmadığı için günlük ihtiyaçların karşılanmasında güçlük yaşayan mahalle sakinleri, MUSKİ ekiplerinin yapacağı şebeke hattıyla kesintisiz suya kavuşacak. Hat imalatının tamamlanmasının ardından tankerle su taşıma uygulamasına son verilecek.

Mahalle sakinlerinin beklentisi:

Mahallede uzun süredir su sıkıntısı çekenler yatırımla umutlandı. Sazalan sakinlerinden Ramazan Hiçyılmaz, 'Beş yıldır burada oturuyorum. Benim en büyük sıkıntımız suydu. Sürekli tankerlerle yetersiz sulama yaparak çok mağdur oluyorduk. Başvurularımızı yaptık. Şimdi de çalışmaya başlıyor. İnşallah kavuşacağız suyumuza. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun' diyerek duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bir diğer mahalle sakini Murtaza Korkmaz ise '2012’den beri su problemimiz var. Taşıma suyla ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. MUSKİ’ye çok teşekkür ediyoruz. Su hattı şu anda çekiliyor, görmüş olduğunuz gibi. Ahmet Aras’a, müdürüme çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Yetkili açıklaması:

MUSKİ İşletmeler 1. Bölge Daire Başkanlığı Milas Şube Müdürü Çetirn Korkut, mahallede yaklaşık 15 hanenin bugüne kadar hiç suyu olmadığını belirterek, 'İki kilometrelik şebeke hattı imalatımızla birlikte buradaki vatandaşlarımızı suya kavuşturacağız. Bizim çekeceğimiz bu şebeke hattı sayesinde buradaki vatandaşlarımız artık kesintisiz bir şekilde su alabilecekler' dedi.

İmalatın tamamlanmasıyla Sazalan mevkii sakinlerinin taşıma suyu ve tanker bekleme sorunlarının ortadan kalkması hedefleniyor ve bölgedeki altyapı eksikliği bu yatırım sayesinde kapatılmış olacak.

MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BUGÜNE KADAR İÇME SUYU HATTI BULUNMADIĞI İÇİN SU İHTİYAÇLARINI TANKERLERLE KARŞILAYAN MİLAS KALINAĞIL MAHALLESİ SAZALAN MEVKİİNİ İÇME SUYUNA KAVUŞTURMAK AMACIYLA 2 BİN METRE YENİ HAT İMALATINA BAŞLADI.