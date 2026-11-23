DOA geri dönüşüm makinesi adliye bahçesinde hizmete girdi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sıfır Atık Projesi kapsamında İzmir Adliyesi Sosyal Tesisler bahçesine DOA Geri Dönüşüm Makinesi kuruldu. Türkiye'de ilk kez bir adliye bünyesinde hayata geçirilen uygulama hizmete girdi.

uygulamanın kapsamı ve erişimi:

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde devreye alınan makine, adliye çalışanları ve vatandaşların kullanımına sunuldu. Kurulumun çevre politikalarıyla uyumlu olduğu ve uygulamanın COP31 ile gündeme gelen çevre politikaları doğrultusunda hayata geçirildiği belirtildi.

başsavcılığın açıklaması:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Adaletin yalnızca insan haklarının korunmasında değil, doğanın ve gelecek nesillerin yaşam hakkının güvence altına alınmasında da önemli bir sorumluluk taşıdığı bilinciyle, çevre dostu ve sürdürülebilir uygulamaları desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü doğayı ve tüm canlıları korumak, geleceğe karşı sorumluluğumuz; sürdürülebilir bir dünya ise gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirastır" sözleriyle uygulamanın önemine dikkat çekildi.

İZMİR ADLİYESİ'NDE DOA GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNESİ KURULDU