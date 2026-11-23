Çocuk Hakları Şenliği'nde neşe ve öğrenme bir aradaydı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından tarihi Kervansaray'da düzenlenen Çocuk Hakları Şenliği, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlik alanını dolduran minikler, birbirinden renkli aktivitelerle hem eğlendi hem de sahip oldukları haklar hakkında bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Atölyeler ve etkinlikler:

Şenlikte çocuklar; baskı, ebru sanatı ve ahşap boyama gibi el becerisi odaklı atölyelerde hünerlerini sergiledi. Oyunlar, yaratıcı çalışmalar ve grup etkinlikleriyle geçen gün, çocukların motor becerilerinin ve sosyalleşme yeteneklerinin gelişmesine katkı sundu. Açık hava etkinlikleri ile minikler unutulmaz anlar yaşadı.

Haklara dikkat çekildi:

Organizatörler etkinlik boyunca çocuk haklarına dair farkındalığı ön planda tuttu. Katılımcılar arasında bulunan Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi, belediye meclis üyeleri ile belediye başkan yardımcıları da çocukların coşkusuna ortak oldu. Etkinlikte özellikle yaşama, barınma, oyun, eğitim, sağlık ve sağlıklı bir çevrede yaşama haklarının önemi vurgulandı ve çocuklara bu haklar hakkında bilgilendirici içerikler sunuldu.

ŞENLİĞE BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAKAN ÇEBİ VE EŞİ NALAN ÇEBİ, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI DA KATILARAK ÇOCUKLARIN COŞKUSUNA ORTAK OLDU