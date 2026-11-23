Araştırmanın amacı:

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Yağmur Kiraz Durmaz tarafından başlatılan çalışma, çocukluk çağı lösemisinde tedavi başarısını sınırlayan ilaç direncinin mekanizmalarını çözmeyi hedefliyor. Proje, Avrupa Hematoloji Derneği’nin 'Kick-Off Grant' programından 50 bin euro hibe almaya hak kazandı ve iki yıl sürecek.

Türkiye’de her yıl binin üzerinde çocuğa lösemi tanısı konulurken, araştırma bu vakalarda tedaviye yanıtı belirleyen etmenleri ve hastaların neden farklı sonuçlar aldığını açıklamaya odaklanıyor. Çalışma boyunca hem lösemi hücrelerinin kendi iç mekanizmaları hem de kemik iliğindeki diğer hücrelerle kurdukları ilişkiler incelenecek.

Kemik iliği mikroçevresi ve 3d modeller:

Araştırmada, kemik iliğinin laboratuvar ortamında üç boyutlu (3D) modellerle yeniden oluşturulması planlanıyor. Bu yaklaşım, hücrelerin insan vücudundakine daha yakın koşullarda davranışlarını gözlemlemeye olanak vererek, yalnızca bir ilacın kanser hücrelerini yok edip etmediğini değil, hangi koşullarda etkisini yitirdiğini de göstermeyi amaçlıyor.

Durmaz, bu yaklaşımla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: "Bazı hastalarda başlangıçta olumlu sonuç veren ilaçlar zamanla etkisini kaybedebiliyor ve hastalıkla mücadele daha da zorlaşabiliyor. Bu durum, mevcut tedavilerin neden her hastada aynı başarıyı sağlamadığını anlamamız gerektiğini gösteriyor." Araştırma, kemik iliğindeki sağlıklı hücrelerin lösemi hücrelerine sağladığı koruyucu etkilerin hangi yollarla gerçekleştiğini ayrıştırmaya çalışacak.

Yöntemler, katılım ve beklentiler:

Proje kapsamında farklı ilaçların lösemi hücreleri üzerindeki etkileri karşılaştırılacak ve kemik iliği mikroçevresindeki değişkenlerin tedavi yanıtını nasıl etkilediği ölçülecek. Araştırmanın yürütücülüğünde İEÜ yüksek lisans öğrencisi Helin Dönmez de yer alıyor. Projenin, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesindeki çalışmaların uluslararası bilimsel iş birliklerini güçlendirmesi ve lösemi tedavisine yönelik yeni araştırmaların yolunu açması hedefleniyor.

Durmaz, konunun duygusal boyutuna değinerek, "Löseminin hem çocuklar hem de aileleri için fiziksel ve duygusal açıdan zorlu bir süreç olduğunu" ve bilimsel çalışmalardan elde edilecek bulguların ileride yeni tedavi stratejilerine zemin hazırlayabileceğini vurguladı. Ayrıca, "Lösemi tedavisinde karşılaştığımız önemli sorunlardan biri, kanser hücrelerinin kendilerini koruyarak ilaçların etkisinden kaçabilmesi" şeklinde ekledi ve elde edilecek verilerin bu koruyucu mekanizmaları aşacak çözümlere katkı sağlayabileceğini belirtti.

Projenin sonuçlarının klinik uygulamalara doğrudan yansımasının zaman alacağı ancak her bilimsel adımın hastalara yeni umutlar taşıyacağı vurgulanıyor. Araştırma, Pediatrik Akut Miyeloid Lösemi’de (AML) Mikroçevrenin İlaç Direnci ve Tedavi Yanıtındaki Rolü başlıklı çalışma kapsamında yürütülüyor ve hedef, daha kişiselleştirilmiş ve etkili tedavi yaklaşımlarına katkıda bulunmak.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ DR. ÖĞRETİM ÜYESİ YAĞMUR KİRAZ DURMAZ