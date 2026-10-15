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Çam balında eylül bereketi: Mersinli arıcıların sezon mesaisi

Türkiye çam balının yaklaşık yüzde 90’ını üretiyor; Mersinli arıcılar Muğla, Ege ve Akdeniz ormanlarında başlayan sağımda bereketli hasat yaptı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çam balında eylül bereketi: Mersinli arıcıların sezon mesaisi

Çam balı sağımı başladı

Türkiye, dünya çam balı üretiminde öne çıkarken bu yıl Mersinli arıcılar kovanlarını taşıyarak Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz ormanlarında sağım sezonuna girdi. Dünya çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını Türkiye üretiyor ve üretimin büyük kısmı bu bölgelerde yapılıyor.

Üretim alanları ve çalışma biçimi:

Mersin’den kalkan ekipler, kıyıdan yüksek rakımlara kadar, sıfır rakımdan 2 bin rakım üzerine kadar uzanan alanlarda arılıklar kuruyor. Ekipler yaz boyunca kovanları izliyor; sonbaharda çam ağaçlarının salgıladığı reçineden arılar petekleri dolduruyor. Ulaşılan bölgelerdeki yoğun çam ormanları, sağım döneminde binlerce işçi arının üretimine zemin hazırlıyor.

Arıcıların gözlemleri ve yöntemleri:

Mersinli arıcı Selahattin Say, "Mersinli arıcılar olarak yılın ilk çam balı hasadını yapıyoruz. Biz Türk arıcıları olarak dünyada yaklaşık çam balının yüzde 90’ını Türkiye’de üretiyoruz" diyerek sezonun verimli geçtiğini vurguladı. Arıcılar, kovanlardan tek tek aldıkları petekleri çadırlara taşıyor, peteklerin sırlarını alıp makinelerle el değmeden sağım yapıyorlar. Ali Serdar ve aileler, arıların bu yıl yoğun bal getirdiğini ifade ederken, Diyarbakır’dan gelen gençler de hasada katılarak ailelerine destek oluyor.

Meliha Say, üretim sürecinin doğal düzende korunmasına dikkat ettiklerini söyleyerek “Arılarımız doğadan balı en doğal haliyle kovanımıza getiriyor. Biz de bunu bozmadan aracısız sofralara gönderiyoruz” ifadelerini kullandı. Bu yaklaşım, hem ürün kalitesini hem de pazardaki güveni artırıyor.

Çam balının özellikleri ve talep:

Çam balı, düşük glikoz ve früktoz oranı ile yüksek mineral ve antioksidan içeriğiyle öne çıkıyor. Bu özellikleri nedeniyle tüketiciler tarafından kalp damar sağlığı ve cilt bakımına katkı sağlayan doğal bir ürün olarak tercih ediliyor. Sağım sezonunda elde edilen ballar hem yurt içinde satılıyor hem de birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Genel değerlendirmede arıcılar, bu yıl yağış ve iklim koşullarının olumlu seyrinin üretime katkısı sayesinde bereketli bir sezon geçirdiklerini ve hem kalite hem miktar açısından memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar.

MERSİNLİ ARICILAR, MUĞLALI ARACILILARLA BİRLİKTE ÜRETİLEN BALIN HASADINA İSE BUGÜNLERDE BAŞLADI....

MERSİNLİ ARICILAR, MUĞLALI ARACILILARLA BİRLİKTE ÜRETİLEN BALIN HASADINA İSE BUGÜNLERDE BAŞLADI. BÜYÜK KISMI EĞE' DE ÜRETİLEN BALDA BEREKETLİ GEÇEN SEZON NEDENİYLE KOVANLAR DOLDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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