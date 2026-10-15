Erzurum'da arıcılık destekleri kovan başına 475 TL'ye kadar çıkıyor

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 arıcılık desteklerini duyurdu

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı arıcılık destekleme uygulamasının detaylarını paylaştı. Üreticilere kovan başına verilecek temel ödeme ile kriterlere göre uygulanacak katsayılı ilave desteklerin tutarları açıklandı. Başvuruların şahsen ve dilekçe ile yapılması gerekiyor.

Temel ödeme ve ilave desteklerin kapsamı:

Temel destek olarak birlik üyelerine kovan başına 250 TL, birlik üyesi olmayan üreticilere ise kovan başına 200 TL ödeme yapılacak. Buna ek olarak üreticilerin durumlarına göre uygulanacak katsayılara göre ilave ödemeler belirlendi. İlave destekler ve ilgili katsayılar şöyle sıralandı:

Kadın / Genç arıcılar (katsayı 0,4): Birlik üyelerine kovan başına +100 TL, üye olmayanlara +80 TL.

Gezgici arıcılar (katsayı 0,3): Birlik üyelerine kovan başına +75 TL, üye olmayanlara +60 TL.

1. derece örgüt üyeliği (katsayı 0,2): Sadece birlik üyelerine kovan başına +50 TL ilave ödeme verilecek.

Kriter kombinasyonlarına göre kovan başı toplam tutarlar:

Farklı kriterlerin bir araya gelmesiyle oluşan kovan başı toplam destekler şu şekilde uygulanacak:

- Herhangi ek kriter olmayan üreticiler: birlik üyesi ise kovan başına 250 TL, üye olmayan ise 200 TL.

- Hem kadın hem genç olan arıcılar: birlik üyesi ise kovan başına 350 TL (250+100), birlik üyesi değilse 280 TL (200+80).

- Sadece gezgici arıcılık yapan üreticiler: birlik üyesi ise kovan başına 325 TL (250+75), üye olmayan ise 260 TL (200+60).

- Hem kadın/genç hem de gezgici olanlar: birlik üyesi ise kovan başına 425 TL, üye olmayanlarda kovan başına 340 TL.

- 1. derece birlik üyesi olan arıcılar: kovan başına 300 TL (250+50).

- Kadın/genç ve aynı zamanda 1. derece birlik üyesi olanlar: kovan başına 400 TL.

- Gezgici arıcı ve 1. derece birlik üyesi olanlar: kovan başına 375 TL.

- Kadın/genç, gezgici ve 1. derece birlik üyesi olan üreticiler en yüksek destek olan kovan başına 475 TL alacaklar.

Başvuru şekli ve örnek hesaplama:

Yetkililer, başvuruların son tarihinin 30 Ekim 2026 olduğunu ve işlemlerin şahsen dilekçe ile yapılması gerektiğini hatırlattı. Birlik üyeleri kendi birliklerine, birlik üyesi olmayanlar ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuracak.

İl Müdürlüğü örnek bir hesaplama da paylaştı: Erzurum ilinde 100 arılı, gezgici ve genç bir üretici için kovan başına tutar birlik üyesiyse 425 TL, üye değilse 340 TL. Buna göre 100 arılı üretici birlik üyesi ise toplam 42.500 TL, birlik üyesi değilse toplam 34.000 TL destek alacak.

Üreticiler, hangi kriterlerden yararlanabileceklerini ve hak edişlerini kendi durumlarına göre hesaplamak için İl Müdürlüğü tarafından açıklanan tutarları ve başvuru koşullarını dikkate almalı.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, 2026 YILI ARICILIK DESTEKLEMELERİ KAPSAMINDA KOVAN BAŞINA VERİLECEK TEMEL VE İLAVE DESTEK TUTARLARININ DETAYLARINI PAYLAŞTI.