Ayvalık Altınova'da akaryakıt istasyonu yakınında tek taraflı kaza: 1 yaralı

Ayvalık Altınova'da tek taraflı kaza:

Kaza, saat 21.26 sıralarında Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi ile İzmir-Çanakkale kara yolu üzerindeki Shell Akaryakıt İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 ACA 719 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle tek taraflı kazaya karıştı. Olay, çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı müfrezeden bir araç ve üç personel kaza mahalline intikal etti. İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan E.Ö. isimli vatandaşı sağlık ekiplerine teslim ederek ilk müdahalenin koordinasyonunu sağladı.

Yaralıya sağlık ekipleri tarafından müdahale edilirken, itfaiye personeli çevrede ikinci bir kazanın yaşanmaması amacıyla çevre güvenliğini temin etti. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra itfaiye ekipleri görevlerini tamamlayarak müfrezeye döndü.

kazanın nedenine ilişkin inceleme:

Kazanın nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında olay yeri ve araç üzerinde yapılacak tespitlerle kazanın nedeni açıklığa kavuşturulacak.

AYVALIK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TEK TARAFLI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.