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beş karakovanla süren bir nesil mirası: 85 yaşında bal üretiyor

Yozgat Çayıralan'da 85 yaşındaki Hatice Orhan, beş karakovanla sürdüğü arıcılık geleneğini oğluna da aktararak bölgenin özgün bal üretimini yaşatıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

beş karakovanla süren bir nesil mirası: 85 yaşında bal üretiyor

köyün eski geleneğini bugünlere taşıyan arıçılık:

85 yaşındaki Hatice Orhan, Yozgat’ın Çayıralan ilçesine bağlı Elçi köyünde ailesinden kalan arıcılık geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Çocukluğundan beri ailenin geçim kaynaklarından biri olan arıcılık, Orhan ailesinde nesiller boyunca aktarıldı; kayınpederinin ailesine kadar uzanan bu geçmiş, bugün de devam ediyor.

Eskiden onlarca kovanla üretim yapan Hatice Hanım, yaşının ilerlemesiyle birlikte kovan sayısını azaltmak zorunda kaldı. Bugün üretimini beş karakovan ile sürdürüyor ve özellikle arıların kendi peteğini de yaptığı karakovan balına talebin yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

üretim, talep ve üretim yöntemleri:

Hatice Orhan karakovan balını, arıların hem peteğini hem de balını kendi oluşturmasıyla tanımlıyor. Üretimin sınırlı olması nedeniyle taleplere her zaman yetişemediğini belirtiyor; bu yüzden müşteriler arasında karakovan balına yoğun ilgi bulunuyor. Hatice Orhan, oğluna da geleneksel yöntemi sürdürmesini tembihleyerek, "Ben bayrama da diyorum oğlum karakovana biraz çevir diyorum. İsteyen çok." ifadelerini kullandı.

Oğlu 64 yaşındaki Bayram Orhan ise emeklilik sonrası fenni arıcılığa yönelmiş ve yaklaşık 10 yıldır modern yöntemlerle üretim yapıyor. Arıcılık faaliyetini Elçi köyünde, ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, 1800 rakımlı bir bölgede gerçekleştiriyor. Bölgenin kekik ve geven ağırlıklı flora yapısının bal verimini olumlu etkilediğini söylüyor.

veri ve dağıtım:

Bayram Orhan, geçen yıla göre bu yıl daha fazla bal elde ettiklerini ifade etti. Geçen yıl yaklaşık 300 kilogram bal üretirken, bu yıl hasat edilen miktar 500 kilogram seviyelerine ulaştı. Ürettikleri balı Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi başta olmak üzere farklı bölgelere gönderiyorlar ve ürünlerine talebin sürdüğünü belirtiyor.

Bayram Orhan arıcılığa başlamasında etkili olan ismi de anlattı: "Rahmet Allah kanı kanı rahmet eylesin. Ahmet Kargın diye bir öğretmenim vardı. Onun teşvikiyle ben bu arıcılığa başladım ve de bu arıcılığı aşırı derecede çok seviyorum." dedi. Bu sözler, geleneksel bilgi ile modern uygulamanın bir araya gelmesinin üretimdeki rolünü vurguluyor.

yerel idarenin değerlendirmesi ve kültürel önemi:

Çayıralan Kaymakam Vekili Emre Açar aileyi ziyaret ederek üretim alanında incelemelerde bulundu. Açar, ilçenin zengin flora ve bitki çeşitliliğinin bal üretimi açısından önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Kaymakam vekilinin ziyaretinde, Orhan ailesinin kuşaklar boyunca sürdürdüğü arıcılık geleneğinin bölgedeki arıcılık kültürünü yaşatmada örnek olduğu vurgulandı.

Hatice ve Bayram Orhan arasındaki iş bölümü, geleneksel karakovan bilgisi ile fenni arıcılığın yöntemlerini bir araya getiriyor. Bu kombinasyon hem ürün çeşitliliğini hem de sürdürülebilir üretimi destekliyor; aynı zamanda yerel ekonomiye ve bölgenin tanıtımına katkı sağlıyor.

Orhan ailesinin hikayesi, kırsalda kalan geleneklerin yaşatılmasının ve yeni kuşaklara aktarılmasının pratik bir örneğini sunuyor. Sınırlı üretime rağmen yüksek talep gören karakovan balı, hem tüketici ilgisini çekiyor hem de bölgedeki arıcılık mirasının devam etmesini sağlıyor.

85 yaşında karakovan balı üretiyor, oğluna da aynı geleneği öneriyor

85 yaşında karakovan balı üretiyor, oğluna da aynı geleneği öneriyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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