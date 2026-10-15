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Gökçeada açıklarında lastik botta mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Gökçeada açıklarında motor arızasıyla sürüklenen lastik bottaki 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botu TCSG-908 kurtarıp GÖKSEM'e teslim etti.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gökçeada açıklarında lastik botta mahsur kalan 14 kişi kurtarıldı

Gökçeada açıklarında lastik botla kurtarma

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında, önceki gün saat 06.15 sıralarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kişiler yardım talebiyle yetkililere bildirildi. Olay yerine yönlendirilen ekipler kısa sürede müdahalede bulundu.

Müdahale ve kurtarma:

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından bölgeye sevk edilen bot TCSG-908, lastik bottaki 14 kaçak göçmeni tespit ederek kurtardı. Kurtarılanlar arasında 4'ü çocuk olmak üzere çeşitli yaş gruplarından kişiler bulundu.

İşlemler ve sevk:

Kurtarılan kaçak göçmenlere olay yerinde gerekli ilk kontroller yapıldıktan sonra, işlemleri tamamlanmak üzere Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi. Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların derhal yetkililere haber vermesi gerektiğini hatırlattı.

ÇANAKKALE&#039;NİN GÖKÇEADA İLÇESİ AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 14 KAÇAK GÖÇMEN, SAHİL...

ÇANAKKALE'NİN GÖKÇEADA İLÇESİ AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN LASTİK BOTTAKİ 14 KAÇAK GÖÇMEN, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİNCE KURTARILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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