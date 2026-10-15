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Ayvalık'ta kaldırımı aşan araç akaryakıt istasyonunda başka araca çarptı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kaldırımı aşarak belediyeye ait akaryakıt istasyonunda yakıt alan araca çarptı; can kaybı yok.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ayvalık'ta kaldırımı aşan araç akaryakıt istasyonunda başka araca çarptı

Kaza nasıl gerçekleşti:

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Atatürk Caddesi üzerinde seyreden bir otomobilin sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktığı ve yol kenarındaki kaldırımı aşarak Ayvalık Belediyesi'ne ait akaryakıt istasyonuna girdiği bildirildi. Araç, istasyonda o sırada yakıt alan başka bir otomobile çarptı.

Meydana gelen hasar ve can güvenliği:

Kaza istasyonda kısa süreli paniğe yol açtı; ancak yetkililer ve görgü tanıklarının aktardığına göre şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olayın daha ağır sonuçlara dönüşmemesi, istasyondaki ve trafikteki olası risklerin gerçekleşmesini önledi.

Soruşturma ve inceleme:

Olay yerine gelen ekipler tarafından kaza yerinde inceleme yapıldı ve yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Sürücünün kontrolü nasıl kaybettiği ve kazanın oluş şekliyle ilgili tespitler yetkili birimlerce yürütülüyor. Gelişmeler yetkililerden gelecek açıklamalarla netleşecek.

AYVALIK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KALDIRIMI AŞARAK AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKIT ALAN...

AYVALIK İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KALDIRIMI AŞARAK AKARYAKIT İSTASYONUNDA YAKIT ALAN BAŞKA BİR ARACA ÇARPTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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