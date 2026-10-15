Yüksek rakımda incir sezonu uzuyor: Uzgara'da hasat şubata kadar sürüyor

Uzgara'da kışa uzayan incir hasadı

Giresun merkez Batlama Vadisi'ne bağlı Uzgara köyünde incir hasadı, köyün yüksek rakımı nedeniyle yaz mevsimini aşarak sonbahar ve kış aylarına kadar devam ediyor. Köy sakinleri, hava koşullarına göre dalındaki meyvenin tazeliğini koruyabildiğini ve hasadın şubata kadar sürebildiğini belirtiyor.

Üreticinin gözlemleri:

Uzgara'dan Mustafa Kemal Erzincan, "Köyümüz aşağılara nazaran yüksek rakımlı olduğu için hala incir meyve vermeye devam ediyor. Sezon bitene kadar sürekli ürün alabiliyoruz, adeta kış boyunca incir yiyoruz" diye konuştu. Erzincan, kısa bozuk hava dönemlerinden sonra güneş açtığında incirlerin yeniden olgunlaştığını vurguladı.

Çeşitler ve kullanım:

Erzincan, bölgede çok sayıda çeşidin bulunduğunu; "Tabağımızda patlıcan incirimiz ve ipek incirimiz var. Ayrıca burada 'goppak incir' dedikleri, İstanbul incirine benzeyen oldukça iri ve büyük bir tür daha yetiştiriyoruz" sözlerini aktardı. Toplanan ürünlerin büyük kısmı evde reçel yapılarak değerlendiriliyor.

Kuruma ve talep:

Toplanan incirler güneşte kurutularak muhafaza edilebiliyor; kimi zaman tarlada dalında kendiliğinden kuruduğu da oluyor. Köylüler, gurbetteki hemşehrilerden gelen yoğun talebi karşılamak için ürünleri paketleyip gönderiyor.

GİRESUN’DA NORMAL ŞARTLARDA YAZ MEVSİMİNDE OLGUNLAŞAN İNCİR, YÜKSEK RAKIMLI KÖYLERDA SONBAHAR VE KIŞ AYLARINDA DAHİ MEYVE VERMEYE DEVAM EDİYOR