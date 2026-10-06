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çamaşırhane kavgasında savcıdan mütalaa: iki sanık için hapis talebi

Kartepe'deki çamaşırhane kavgasında savcı, tutuklu sanık Mehdi B. için müebbet, Raouf P. için 21 yıl 8 aydan 30 yıla kadar hapis istedi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

çamaşırhane kavgasında savcıdan mütalaa: iki sanık için hapis talebi

olayın genel çerçevesi:

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Kartal Sokak’ta 26 Aralık 2025 akşamı meydana gelen bıçaklı kavgada Abdolraouf Gorgani hayatını kaybetti, Muhammadsafa A. ağır yaralandı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, iş yerinde çalışanlar Mehdi B. (29), Golbahar P., Ali K. (19) ve Raouf P.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilip tutuklandı; soruşturma sürecinde Ali K., dava sürecinde ise Golbahar P. tahliye edildi.

olayın gelişimi ve soruşturma:

Soruşturma kayıtlarına göre tartışma çamaşırhane içinde başladı ve kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay günü içeride çıkan arbede sonucunda Abdolraouf Gorgani yaşamını yitirdi ve Muhammadsafa A. hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçlerinin ifadesine göre olaya karışanlar arasında farklı savunmalar bulunuyor; kolluk, olay yerinde yapılan incelemenin ardından şüphelilerin adli mercilere sevk edilmesiyle soruşturmayı ilerletti.

sanıkların savunmaları:

Tutuklu sanık Raouf P., mahkemede Abdolraouf ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını belirterek, "Olay gecesi Golbahar yanımıza gelerek Abdolraouf’un Ali’yi dövdüğünü söyledi. Olaya müdahale etmek için yanlarına gittik ancak kapı kapalıydı. İçerden Abdolraouf, Ali’ye ‘Uyuşturucuyu neden çantana koydun?’ diye bağırıyordu. Kapıyı açmasını söyledik açmayınca Mehdi kapıyı kırdı. Abdolraouf, Mehdi’ye ‘Sen karışma, odadan çık’ dedi. Mehdi çıkmayacağını söyleyince Abdolraouf onun yakasına yapıştı ve yumruk attı" şeklinde ifade verdi.

Raouf ayrıca kavga sırasında kendisinin maktule yönelik bir eylemi olmadığını, odada kavgayı ayırmaya çalıştıklarını ve kaçmasının sebeplerinden birinin Türkiye’de oturum izninin olmaması olduğunu söyledi: "Kaçtığımızda Mehdi bana, ‘Bıçak Abdolraouf’un şah damarına geldi. Ölüp ölmediğini bilmiyorum’ dedi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum."

Tutuklu sanık Mehdi B. ise öldürme kastı bulunmadığını ileri sürerek, "Abdolraouf beni bıçakladı, kendimi kurtarmak amacıyla sadece bıçağı savurdum. Olaya dahil olmamın sebebi sadece Ali’yi Abdolraouf’tan korumaktı. Odaya girdiğimde Abdolraouf’un Ali’ye tekme ve tokat ettiğini gördüm. Olay sebebiyle çok pişmanım" dedi.

Tutuksuz sanıklar Golbahar P. ile Ali K. de kendi beyanlarını tekrar ederek suçlamaları reddetti; Ali K. ifadesinde eşyalarından çıkan uyuşturucu iddiasının kendisine ait olmadığını, Abdolraouf’un kendisini birkaç kez tokatladığını söyledi ve kavga sırasında maktule bir eylemde bulunmadığını belirtti.

mütalaa: suçlamalar ve istenen cezalar:

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık Mehdi B. hakkında Abdolraouf Gorgani’yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Ayrıca Mehdi B. için Muhammadsafa A.’yı öldürmeye teşebbüs suçundan 10 yıldan 18 yıla kadar hapis ve 6136 sayılı Kanun kapsamında ayrıca cezalandırılması istendi.

Raouf P. hakkında ise mütalaada, Abdolraouf Gorgani’nin öldürülmesine iştirakten 15 yıldan 18 yıla kadar, Muhammadsafa A.’nın öldürülmesine teşebbüse iştirakten ise 6 yıl 8 aydan 12 yıla kadar hapis isteniyor. Toplamda Raouf P. için mütalaa 21 yıl 8 aydan 30 yıla kadar hapis talebini içeriyor.

Mütalaada ayrıca tutuksuz sanıklar Ali K. ve Golbahar P. hakkında kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından ayrı ayrı beraatleri talep edildi.

mahkeme süreci ve sonraki adımlar:

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Dosya, iddianamedeki talepler ve taraf beyanları doğrultusunda bir sonraki oturumda tekrar değerlendirilecek; mahkeme, delillerin ve tanık anlatımlarının tamamlanmasının ardından hükmü verecek.

Olayda adı geçen tarihler, sanık ve mağdur isimleri ile mütalaada belirtilen ceza miktarları dosyada kayıtlı olarak korunuyor ve yargı süreci ilerledikçe tarafların savunmaları ile delil durumuna göre şekillenecek.

KOCAELİ&#039;DE ÇAMAŞIRHANEDE ÇALIŞANLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, BİR...

KOCAELİ'DE ÇAMAŞIRHANEDE ÇALIŞANLAR ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, BİR KİŞİNİN İSE YARALANDIĞI OLAYA İLİŞKİN 4 SANIK HAKKINDA MÜTALAA VERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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