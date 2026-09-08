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Çameli'de başkan ile komutandan yeni rütbede birlik mesajı

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, üsteğmenliğe terfi eden İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret ederek yeni rütbesini kutladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Elif Demir

Çameli'de başkan ile komutandan yeni rütbede birlik mesajı

Başkanın ziyareti ve tebrik

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, teğmen rütbesinden üsteğmenliğe terfi eden Çameli İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret ederek yeni rütbesini tebrik etti. Gerçekleştirilen ziyarette başkan, Arslan'a görevinde başarılar dileyerek tebriklerini iletti.

Hizmet ve güvenliğe vurgu

Başkan Arslan, ilçenin huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan jandarma personeline verdiği değeri vurguladı ve yeni rütbenin beraberinde gelen sorumluluklara dikkat çekti. Yapılan görüşmede, yerel yönetim ile jandarma arasındaki işbirliğinin sürdürüleceği ifade edildi.

Üsteğmen Hüseyin Arslan'a yapılan ziyaret, hem resmi bir tebrik hem de kurumlar arası dayanışmanın somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. İlçe güvenliğinin korunması ve halkın huzurunun sürdürülmesi konularında ortak çalışmanın önemine dikkat çekildi.

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, TEĞMEN RÜTBESİNDEN ÜSTEĞMENLİĞE TERFİ EDEN ÇAMELİ İLÇE...

ÇAMELİ BELEDİYE BAŞKANI CENGİZ ARSLAN, TEĞMEN RÜTBESİNDEN ÜSTEĞMENLİĞE TERFİ EDEN ÇAMELİ İLÇE JANDARMA KOMUTANI HÜSEYİN ARSLAN’I ZİYARET EDEREK YENİ RÜTBESİNİ TEBRİK ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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