Üsküdar'da başkanvekilliği oylaması kıl payı geçti

üsküdar başkanvekili seçiminin üçüncü turu tamamlandı:

Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminin üçüncü tur oylaması tamamlandı. Oylama sonucuna göre Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin diğer adayı geride bırakarak öne geçti.

sonuçlar:

Resmi sayımlara göre Dündar Ziya Gültekin 23 oy alırken, CHP ve Yeni Parti'nin ortak adayı 19 oyda kaldı. Oylamada geçersiz oy çıkmadı, tutanaklarda oy dağılımı bu şekilde kaydedildi.

oy dağılımı ve değerlendirme:

Üsküdar Belediye Meclisi'ndeki sandalye dağılımı, CHP/Yeni Parti grubunda 21 üye ve Cumhur İttifakı grubunda 21 üye olacak şekilde eşit. Buna karşın üçüncü turda Cumhur İttifakı adayının 23 oy alması, CHP/Yeni Parti grubundan iki meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayına oy vermiş olabileceği yönünde değerlendirildi.

Başkanvekili seçiminin dördüncü turunda ise en fazla oyu alan aday Üsküdar Belediye Başkanvekili olarak seçilecek; sürecin nasıl ilerleyeceği bundan sonraki turlarda netlik kazanacak.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKANVEKİLİ SEÇİMİNİN ÜÇÜNCÜ TUR OYLAMASI TAMAMLANDI.