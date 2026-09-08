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Çameli'de hizmet hızı yükseliyor: filo yeni araçlarla güçlendi

Çameli Belediyesi, bakanlıktan gelen temizlik kamyonu, hayırsever bağışı ekmek dağıtım aracı ve şarjlı süpürgeyi filoya kattı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:08

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EDİTÖR: Elif Demir

Çameli'de hizmet hızı yükseliyor: filo yeni araçlarla güçlendi

Çameli belediyesi araç filosunu genişletti

Çameli Belediyesi, ilçede temizlik ve ekmek dağıtım hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla yeni araç ve ekipmanları hizmete aldı. Yapılan takviyeyle günlük rutin hizmetlerin daha hızlı ve düzenli yürütülmesi hedefleniyor.

Yeni araçlar ve kaynakları:

Belediye bünyesine temizlik kamyonu, ekmek dağıtım aracı ve şarjlı süpürme makinesi eklendi. Temizlik kamyonu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hibe edildi. Ekmek dağıtım aracı, ilçede faaliyet gösteren fırından ekmek dağıtımında kullanılmak üzere hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlandı. Şarjlı süpürme makinesi ise belediye tarafından temin edildi ve yol kenarlarının süpürülmesi ile sulu temizlik çalışmalarında kullanılacak.

Başkanın değerlendirmesi:

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, araç ve ekipman filosunun her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek ilçeye daha hızlı, kaliteli ve etkin hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi. Arslan, yapılan desteğin daha temiz bir Çameli ve güçlü bir hizmet altyapısı için önemli olduğunu vurguladı ve araçların hemşehrilere hayırlı olmasını diledi.

ÇAMELİ BELEDİYESİ, TEMİZLİK VE EKMEK DAĞITIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YENİ ARAÇ VE...

ÇAMELİ BELEDİYESİ, TEMİZLİK VE EKMEK DAĞITIM HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YENİ ARAÇ VE EKİPMANLARI FİLOSUNA KATTI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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