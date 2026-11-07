İspirli'den Erzurum'un şiir ateşini yeniden yakma çağrısı

İspirli fuarda okurlarıyla buluştu:

Erzurum'un yetiştirdiği edebiyatçılardan Şair Muhammet Hanefi İspirli, bu yıl sekizincisi düzenlenen 8. Erzurum Kitap Fuarı'nda doğup büyüdüğü kentin okurlarıyla bir araya geldi. Fuar kapsamında gerçekleştirilen imza günü ve söyleşi etkinliğinde İspirli, edebiyat yolculuğunu, eserlerindeki Erzurum izlerini ve kent kültürünün yansımalarını paylaştı.

Etkinlikte duygularını dile getirirken İspirli, "Memleketimde, kendi insanımla ve özellikle genç kitapseverlerle bir araya gelmek benim için her zaman ayrı bir gurur ve mutluluk kaynağı. 8. Erzurum Kitap Fuarı’nın şehrimizin kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağladığına inanıyorum," ifadesini kullandı.

Edebiyat, şehir ve gelecek:

Söyleşi programı yoğun ilgi gördü; konuşma boyunca İspirli, şehirle edebiyat arasındaki karşılıklı beslenmeye vurgu yaptı. 8. Erzurum Kitap Fuarının yerel kültürün görünürlüğünü artırdığı, genç kuşaklara ilham verdiği ve usta-çırak ilişkilerinin yeniden kurulmasına alan açtığına dikkat çekti.

Yapay zeka ve şiirin ruhsal derinliği:

Programın en çok konuşulan başlıklarından biri yapay zekânın edebiyata etkisiydi. İspirli, bu konuda net bir duruş sergileyerek, "Yapay zeka kelimeleri istatistiki olarak yan yana getirebilir, belli ölçüleri ve uyakları taklit edebilir. Ancak şiir; bir insanın acısını, sevincini, toprağa basarken duyduğu heyecanı veya geçmişin sızısını taşır. Makinenin hafızası vardır ama vicdanı, hüzne yaslanan kalbi yoktur. Şiir ruhun işçiliğidir; dolayısıyla yapay zekanın ürettiği metinler ancak birer taklitten ibaret kalacaktır," sözleriyle şiirin insani derinliğini savundu.

Erzurum şiir geleneği ve uyarı:

İspirli, Erzurum'un zengin şiir coğrafyasına atıflarda bulunarak Emrah'tan Sümmanî'ye, Nef'î'den Nurullah Genğ'e uzanan geleneği hatırlattı ve günümüzde bu topraklardan yetişen şair sayısındaki azalmaya dikkat çekti. Kentteki edebî iklimin eski dinamizmini yitirmesinin nedenleri olarak dijitalleşme, okuma alışkanlıklarındaki değişim ve gençlerin sabırdan uzaklaşmasını gösterdi: "Erzurum bu coğrafyanın ruh kökünü besleyen en büyük şiir ocaklarından biridir. Ancak bugün ne yazık ki geçmişe kıyasla şair sayısında ve nitelikli edebî üretimde bir durgunluk, bir azalma göze çarpıyor. Bunun en büyük sebebi dijitalleşmenin getirdiği yüzeysellik, okuma alışkanlıklarındaki değişim ve gençlerin kelime hazinesini besleyecek sabırdan uzaklaşmasıdır. Şiir, emek ve derinlik ister. Gençlerimizin bu kültürel mirasa sırt çevirmemesi, usta-çırak ilişkisiyle bu ocağı yeniden yakması gerekir."

Söyleşi sonunda İspirli, izleyicilerin sorularını yanıtladı, gençlere bol bol kitap okuma ve kelimelerle sıcak bir ilişki kurma tavsiyesinde bulundu ve programın ardından okurları için kitaplarını imzaladı.

ERZURUM’UN YETİŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ EDEBİYATÇILARDAN ŞAİR MUHAMMET HANEFİ İSPİRLİ, BU YIL 8’İNCİSİ DÜZENLENEN ERZURUM KİTAP FUARI’NA KATILARAK DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ ŞEHRİN KİTAPSEVERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.