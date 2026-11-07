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Havza'da 'Her Şey Yolunda' ile ilçede sanat rüzgarı esti

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Her Şey Yolunda' oyunu, Samsun Kültür Sanat İlçe Buluşmaları kapsamında 12 yaş ve üzeri izleyicilere keyifli anlar sundu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 20:58

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Havza'da 'Her Şey Yolunda' ile ilçede sanat rüzgarı esti

Havza sahnesinde 'Her Şey Yolunda' gösterimi:

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Samsun Kültür Sanat İlçe Buluşmaları programı kapsamında, 'Her Şey Yolunda' adlı tiyatro oyunu Havza'da tiyatroseverlerle buluştu. Gösterim Havza Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve 12 yaş ve üzeri izleyicilere yönelik sahnelendi. İzleyiciler, sahnedeki performansları ilgiyle takip ederek oyunun sunduğu atmosferi benimsedi.

Oyuncu kadrosunun sahne hâkimiyeti ve tempolu anlatımı, etkinliğe katılanlar tarafından beğeni topladı. Tiyatro ekibinin performansı boyunca salonda zaman zaman kahkahalar, zaman zaman yoğun dinleme anları yaşandı; etkinlik, Havza'da kültür ve sanat odaklı bir buluşmaya dönüştü.

İlçe buluşmaları kültür yayılımı hedefliyor:

Programın amacı, kültür ve sanat faaliyetlerini merkezden ilçelere taşıyarak daha geniş kitlelere ulaştırmak. Bu kapsamda düzenlenen gösteri, ilçede sanat etkinliklerinin çeşitlenmesine katkı sağladı ve yerel katılımcılar için erişilebilir kültür deneyimi oluşturdu. Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Kültür Sanat iş birliğinin devamı olarak planlanan bu tür etkinlikler, ilçelerin sosyal hayatına canlılık katmayı hedefliyor.

Havza'daki gösterim, programın ilçelerdeki etkisini göstermesi ve yerel izleyiciyle doğrudan temas kurması bakımından değerlendirildi. Etkinlik sonrası izleyiciler, sahne performansını ve organizasyonun düzenini olumlu bulduklarını belirtti; böylece ilçe buluşmaları hem sanatçıların hem de izleyicilerin beklentilerini karşılayan bir platform olarak öne çıktı.

HER ŞEY YOLUNDA TİYATRO OYUNU HAVZA’DA SAHNELENDİ

HER ŞEY YOLUNDA TİYATRO OYUNU HAVZA’DA SAHNELENDİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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