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Tarsus’ta 385 stantlık festival yerel üreticiyi sahneye taşıdı

5. Uluslararası Tarsus Festivali 385 stantla açıldı; yöresel lezzetler ve el emeği ürünler sergilendi, üretici kadınlar ekonomik fırsatlar yakaladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarsus’ta 385 stantlık festival yerel üreticiyi sahneye taşıdı

Tarsus’ta 385 stantlık festival yerel üreticiyi sahneye taşıdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Tarsus Festivali yoğun katılımla başladı. Festival alanında kurulan 385 stant yerel üretici ve esnafı binlerce ziyaretçiyle bir araya getirdi ve Tarsus’un gastronomik zenginliklerini ön plana çıkardı.

standlarda yöresel zenginlik:

Tarsus’un farklı noktalarında açılan stantlarda Karakuş Tatlısı, fındık lahmacun, mantar tantuni, humus, kerebiç, Sarıulak Zeytini, pestil ve yöresel balların yanı sıra doğal sabun, örgü ve iğne oyası gibi el emeği ürünler sergilendi. Ziyaretçiler lezzetleri tatma ve üreticilerle doğrudan iletişim kurma imkânı buldu.

üreticiler için ekonomik ve sosyal değer:

Festivalin sadece tanıtım aracı olmadığını, aynı zamanda üretici ve esnaf için ekonomik hareketlilik sağladığını belirten yetkililer, etkinliğin yeni müşterilere ulaşma konusunda önemli bir ortam sunduğunu vurguladı. Özellikle üretici kadınlar, farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen ziyaretçilere ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladı.

Üreticiler organizasyonun hem ekonomik hem de sosyal katkılarını aktardı. Üretici kadınlardan Güzide Tatlı, festival sayesinde hem sosyalleştiklerini hem de aile bütçelerine katkı sağladıklarını ifade etti. Ceyda Özçürümez ise Büyükşehir Belediyesi kurslarıyla başladığı üretim yolculuğunu festival stantlarında sürdürdüğünü söyledi.

Ziyaretçiler de festivalin Tarsus’un tanıtımına ve kent yaşamına canlılık kattığını dile getirdi; farklı illerden gelen vatandaşlar yöresel ürünleri deneyimleme ve üreticilerle doğrudan görüşme imkânı buldu.

Üç gün sürecek festival boyunca düzenlenecek etkinliklerle Tarsus’un kültürel ve gastronomik değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor ve organizasyonun bölge ekonomisine katkısının devam etmesi bekleniyor.

FESTİVAL KAPSAMINDA KURULAN 385 STANTTA YEREL ÜRETİCİ VE ESNAF, YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ BİNLERCE...

FESTİVAL KAPSAMINDA KURULAN 385 STANTTA YEREL ÜRETİCİ VE ESNAF, YÖRESEL ÜRÜNLERİNİ BİNLERCE ZİYARETÇİYLE BULUŞTURDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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