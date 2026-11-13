Cami çıkışında cep telefonuyla röportaj: Murat Kurum çocukla COP31'i konuştu

COP31 programı kapsamında Anadolu Karanfili Camii'nde cuma namazı sonrası buluşma:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için Antalya'da bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, EXPO Yeşil Alan'daki Anadolu Karanfili Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası cemaatle ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Röportaj anı:

Namaz çıkışında küçük bir çocuk, cep telefonunu eline alarak Bakan Kurum'a kısa bir röportaj yaptı. Çocuğun COP31 hakkında yönelttiği soruya cevap veren Kurum, Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31’de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz. Burada beraber kararlar alacağız inşallah ifadelerini kullandı.

Samimi görüntüler ve vatandaşlarla etkileşim:

Röportajın ardından Murat Kurum, küçük çocuğa sarılarak teşekkür etti ve cami çıkışında vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Bu kısa ama dikkat çekici buluşma, COP31 gündeminin kent yaşamına ve genç kuşaklara nasıl yansıdığına dair samimi bir kare sundu.

Etkinlik kapsamında gerçekleşen bu diyalog, kamuoyunda COP31 toplantılarının yalnızca masa başında alınan kararlar değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara doğrudan yönelik taahhütler içerdiği mesajını güçlendirdi. Bakan Kurum'un çocukla kurduğu kısa iletişim, konferansın hedeflediği gelecek vizyonunu gündelik düzlemde görünür kıldı.

ANTALYA’DA COP31 KAPSAMINDA CUMA NAMAZI KILAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, NAMAZ ÇIKIŞINDA KÜÇÜK BİR ÇOCUĞUN CEP TELEFONUYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ RÖPORTAJLA KARŞILAŞTI.