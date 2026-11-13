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Karatay'ın tarihî ve kültürel zenginlikleri İstanbul'da ilgi gördü

Karatay Belediyesi, 10. Konya İl Tanıtım Günleri'nde standıyla İstanbul'da ilçenin tarihî, kültürel ve turistik değerlerini tanıttı; etkinlik 15 Kasım'a kadar sürecek.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Caner Şahin

Karatay'ın tarihî ve kültürel zenginlikleri İstanbul'da ilgi gördü

Karatay standı ilgi odağı oldu:

Karatay Belediyesi, 10. Konya İl Tanıtım Günleri kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda açtığı stantla ilçenin değerlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Organizasyon KONSİFED ve KONSİAD iş birliğiyle gerçekleştirildi. Açılış programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül, Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihi miras ve turizm tanıtımı:

Karatay standında ilçenin geçmişten günümüze uzanan zenginlikleri ön plana çıkarıldı. Ziyaretçilere Obruk Hanı, Savatra Antik Kenti ve Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından Boncuklu Höyük hakkında bilgi verilirken, bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alan Karatay Lavanta Bahçesi ve Mevlâna Gül Parkı da tanıtıldı. Lavanta bahçesinde yetiştirilen ürünlerden örnekler sunularak konuklara ikramlarda bulunuldu ve ilçenin tanıtımı için hazırlanan broşürlerle kitapçıklar dağıtıldı.

Belediye projeleri ve kültürel miras vurgusu:

Karatay Belediyesi yetkilileri, standı ziyaret edenlere ilçe sınırları içinde yürütülen kültürel mirasın korunması, turizmin geliştirilmesi ve kent içi projeler hakkında bilgi verdi. Stand, hem tarihî varlıkların tanıtımı hem de yerel üretim ve el sanatlarının görünür kılınması açısından yoğun ilgi çekti.

Protokol ziyaretleri ve başkanın mesajı:

Açılışın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri Karatay standını ziyaret etti. Hasan Kılca, ziyaret sırasında Bakan Çiftçi ve heyete ilçenin tarihî ve kültürel değerleri ile belediyenin hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi sundu ve ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Kılca organizasyonun önemine değinerek, 'Karatay'ımızın tarihî, kültürel ve doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı önemsiyoruz' ifadelerini kullandı. Kılca, bu tür etkinliklerin hemşehrilerle buluşma ve ilçenin tanıtımına katkı sağlama açısından değer taşıdığına dikkat çekti.

Etkinlik, İstanbul'da yaşayan Konyalıları memleketlerinin değerleriyle buluşturmaya devam ederken, Karatay Belediyesi 15 Kasım Pazar gününe kadar stand aracılığıyla ilçe tanıtımını sürdürecek.

KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 10. KONYA İL TANITIM GÜNLERİ’NDE...

KONYA’NIN MERKEZ KARATAY İLÇE BELEDİYESİ, İSTANBUL’DA DÜZENLENEN 10. KONYA İL TANITIM GÜNLERİ’NDE İLÇENİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE TURİSTİK DEĞERLERİNİ ZİYARETÇİLERLE BULUŞTURDU.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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