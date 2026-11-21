Camide imam odasından hırsızlık: zanlı adliyeye sevk edildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde merkez Gazi Orhanbey Camii'ne girerek imam odasından para, cep telefonu ve çeşitli eşyalar aldığı iddia edilen şahıs kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Olay, Orhangazi'de gece yarısı saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, camiye giren bir kişi imam odasındaki para ile cep telefonu ve farklı eşyaları alıp kayıplara karıştı. Çevredeki güvenlik ve ihbar hattı üzerinden başlayan araştırmada, ekipler kısa sürede şüphelinin izine ulaştı.

Polisin çalışması ve adliyeye sevk:

İstanbul'dan Orhangazi'ye geldiği belirlenen Y.K. (29) isimli zanlı, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen operasyonla gözaltına alındı. Zanlının Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi. Yapılan incelemede, zanlının hırsızlık gecesi çaldığı paraları Orhangazi'deki bir pavyonda harcadığı tespit edildi.

BURSA’NIN ORHANGAZİ İLÇESİNDE MERKEZ GAZİ ORHANBEY CAMİİNE GİREREK İMAM ODASINDAN PARA CEP TELEFONU VE ÇEŞİTLİ EŞYALAR ÇALAN DAHA SONRA YAKALANAN Y.K. (29) ORHANGAZİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ İŞLEMLERİN ARDINDAN ORHANGAZİ ADLİYESİNE SEVKEDİLDİ.