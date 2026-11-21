Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza:

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde, Ankara istikameti Yenimahalle mevkii yakınlarında şehirler arası yolcu otobüsleri, otomobiller, tırlar, kamyonlar ve panelvanların da aralarında bulunduğu 14 araçın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Gelen ekipler yaralılara öncelik vererek bölgedeki güvenlik ve sağlık önlemlerini hızlıca uyguladı.

Müdahale ve trafik düzenlemesi:

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım, ekiplerin çalışması doğrultusunda iki şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İtfaiye ekipleri araçların güvenli hale getirilmesi ve olası yangın riskinin giderilmesi için çalışma yürütürken, jandarma da ulaşımı yönlendirdi.

Kazaya ilişkin soruşturma ve inceleme başlatıldı; ekipler olayın oluş nedenini belirlemek için dijital ve yerinde tespitler yapıyor. Sürücülere alternatif güzergahları takip etmeleri ve bölgedeki yetkililerin uyarılarına riayet etmeleri öneriliyor.

14 aracın karıştığı kazada otoyol savaş alanına döndü: İlk belirlemelere göre 15 yaralı