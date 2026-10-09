Camilerde erişilebilirlik ve hijyen öncelik haline getirildi

Toplantının kapsamı ve katılımcılar:

Denizli İl Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen Ekim ayı İlçe Müftüleri Toplantısı, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi ev sahipliğinde toplandı. Toplantıya Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu başkanlık ederken, İl Müftü Yardımcıları Dr. Mustafa Solhan ve Bayram Yılmaz, ilçe müftüleri, şube müdürleri ile Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi İbrahim Yılmaz da hazır bulundu. Katılımcılar, ilçe müftülüklerinin yürüttüğü hizmetlerin değerlendirilmesi ve sunulan din hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları ele aldı.

Camilerin erişilebilirliği ve fiziki düzenlemeler:

Toplantının gündeminde öncelikli başlıklardan biri camilerin erişilebilirliği oldu. Engelli vatandaşların ibadet mekânlarına güvenli ve rahat ulaşabilmesini sağlamak için gerekli fiziki düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede rampa, yol işaretleri ve iç mekân yönlendirmeleri gibi düzenlemelerin planlanması ve uygulamanın ilçe müftülüklerince titizlikle takip edilmesi istendi. Erişimin kolaylaştırılması hizmet sunumunun kalitesini doğrudan etkileyen bir unsur olarak ele alındı.

Hijyen, tuvalet ve cemaat alanlarının düzeni:

Toplantıda cami tuvaletleri ile müştemilatın namaz vakitlerinde açık tutulması talepleri değerlendirildi. Ortak kullanım alanlarının düzenli temizlenmesi ve hijyen şartlarının korunması gerektiği belirtildi; cemaatin ibadet ettiği bölümlerin özellikle namaz vakitlerinde ferah, aydınlık, temiz ve düzenli tutulması için gerekli tedbirlerin alınması kararlaştırıldı. Bu önlemlerin uygulamaya geçirilmesi ve denetlenmesi sürecinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca vaaz ve irşat faaliyetleri, camilerde yürütülen din hizmetlerinin etkinliği ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında planlanan etkinliklerin koordinasyonu da toplantının değerlendirme maddeleri arasında yer aldı. Katılımcılar, alınan kararların sahada izlenmesi ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması yönünde mutabık kaldı.

Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, toplantıda sunulan çalışmaları değerlendirirken, hem temizlik hem de erişilebilirlik alanında atılacak adımların vatandaşlara daha etkin ve kaliteli din hizmeti sunulmasında belirleyici olacağını ifade etti.

DENİZLİ’DE İLÇE MÜFTÜLERİ TOPLANTISINDA CAMİLERDE ERİŞİLEBİLİRLİK VURGUSU