Dolar 49,7617 +0,15%
Euro 55,7259 +0,10%
Bist 11.061,71 -0,50%
Altın Gram 6.455,82 +0,68%
EUR/USD 1,1193 -0,10%
Brent Petrol 110,21 -1,33%
--°

DPÜ IEEE öğrencileri sanayiyle buluştu: Kütahya OSB ile eğitim ve staj adımları konuşuldu

DPÜ IEEE üyeleri Kütahya OSB Müdürü Tunahan Ergin'i ziyaret ederek teknik seminerler, kariyer günleri ve sanayi gezileriyle iş birliğini görüştü.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

DPÜ IEEE öğrencileri sanayiyle buluştu: Kütahya OSB ile eğitim ve staj adımları konuşuldu

ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu üyeleri, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (Kütahya OSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek OSB Müdürü Tunahan Ergin ile bir araya geldi. Toplantıda, mühendislik ve teknoloji alanlarında eğitim gören öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri sanayide uygulamaya dönüştürmelerini sağlamak amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

toplantıda ele alınan konular:

Görüşmede, öğrencilerin teknik becerilerini geliştirecek ve liderlik yetkinliklerini artıracak pratik odaklı faaliyetler değerlendirildi. Taraflar, üniversite ile sanayi arasındaki bağları kuvvetlendirecek model ve programları, karşılıklı beklentiler çerçevesinde ele aldı.

planlanan etkinlikler ve uygulamalar:

Öneriler arasında teknik seminerler, kariyer günleri ve sanayi kuruluşlarına yönelik teknik geziler düzenlenmesi yer aldı. Bu etkinliklerin, öğrencilerin farklı alanlarda çalışan sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurmasına ve mezuniyet öncesi mesleki deneyim kazanmasına imkân tanıyacağı vurgulandı.

öğrenciler ve sanayi açısından beklenen katkılar:

Planlanan faaliyetlerin, öğrencilerin saha deneyimini zenginleştirerek kariyer planlamalarına katkı sağlaması ve akademik bilginin sanayideki uygulamalarla buluşturulması amaçlanıyor. Topluluk üyelerinin teknik yeterliliklerinin yanı sıra iş dünyasıyla kuracakları ilişkilerin de güçlenmesi hedeflendi.

gelecek adımlar ve değerlendirme:

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi niyet temennileriyle sona erdi; taraflar gelecekte ortaklaşa yürütülebilecek projeler ve etkinlikler için iş birliğini sürdürme niyeti gösterdi. Bu yaklaşımın, hem eğitim hem de yerel sanayi ekosistemi için uzun vadeli olumlu etkiler yaratacağı ifade edildi.

DPÜ IEEE ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNDAN KÜTAHYA OSB’YE ZİYARET

DPÜ IEEE ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNDAN KÜTAHYA OSB’YE ZİYARET

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gazipaşa fen lisesi öğrencileri Hırvatistan'da herbaryum ve kültür eğitimini den...
images

Cizre’de 75. yıl coşkusu: imam hatip okullarının yeniden açılışı anıldı
images

Şehitkamil'de cumhuriyet coşkusu satranç turnuvasıyla taçlandı
images

Öğrencilerle spor dünyasını buluşturan Anadolu spor zirvesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adıyaman'da gençlere doğa ve canlı çeşitliliği farkındalığı kazandırıldı

Aydınfest ertelendi: gençlik festivali etkinlikleri ileri bir tarihe alındı

Cumhuriyetin 103. yılında milli güç ve teknolojinin geleceği konuşuldu

Cumhuriyet'in 103. yılına sanatla saygı: 103 sanatçı 103 eserle Antalya'da

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Fransa'da protestolar sonrası kriz masası: sokağa çıkma yasakları ve tazminat planı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Çocuk sağlığı için uluslararası bilim buluşması: İstanbul Science Summit 2026