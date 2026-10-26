DPÜ IEEE öğrencileri sanayiyle buluştu: Kütahya OSB ile eğitim ve staj adımları konuşuldu

ziyaretin amacı ve katılımcılar:

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) IEEE Öğrenci Topluluğu üyeleri, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (Kütahya OSB) Müdürlüğünü ziyaret ederek OSB Müdürü Tunahan Ergin ile bir araya geldi. Toplantıda, mühendislik ve teknoloji alanlarında eğitim gören öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri sanayide uygulamaya dönüştürmelerini sağlamak amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

toplantıda ele alınan konular:

Görüşmede, öğrencilerin teknik becerilerini geliştirecek ve liderlik yetkinliklerini artıracak pratik odaklı faaliyetler değerlendirildi. Taraflar, üniversite ile sanayi arasındaki bağları kuvvetlendirecek model ve programları, karşılıklı beklentiler çerçevesinde ele aldı.

planlanan etkinlikler ve uygulamalar:

Öneriler arasında teknik seminerler, kariyer günleri ve sanayi kuruluşlarına yönelik teknik geziler düzenlenmesi yer aldı. Bu etkinliklerin, öğrencilerin farklı alanlarda çalışan sektör profesyonelleriyle doğrudan temas kurmasına ve mezuniyet öncesi mesleki deneyim kazanmasına imkân tanıyacağı vurgulandı.

öğrenciler ve sanayi açısından beklenen katkılar:

Planlanan faaliyetlerin, öğrencilerin saha deneyimini zenginleştirerek kariyer planlamalarına katkı sağlaması ve akademik bilginin sanayideki uygulamalarla buluşturulması amaçlanıyor. Topluluk üyelerinin teknik yeterliliklerinin yanı sıra iş dünyasıyla kuracakları ilişkilerin de güçlenmesi hedeflendi.

gelecek adımlar ve değerlendirme:

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iyi niyet temennileriyle sona erdi; taraflar gelecekte ortaklaşa yürütülebilecek projeler ve etkinlikler için iş birliğini sürdürme niyeti gösterdi. Bu yaklaşımın, hem eğitim hem de yerel sanayi ekosistemi için uzun vadeli olumlu etkiler yaratacağı ifade edildi.

DPÜ IEEE ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNDAN KÜTAHYA OSB’YE ZİYARET