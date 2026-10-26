Kütahya'nın tanıtım elçisi sanatçılara sertifika verildi

KÜTAV sertifika töreniyle sanatçılara teşekkür etti

Kütahya Kültür ve Tanıtım Vakfı (KÜTAV), şehir dışında düzenlenen sergi ve tanıtım faaliyetleriyle kentin kültürel ve sanatsal değerlerini geniş kitlelere ulaştıran sanatçılara yönelik bir sertifika takdim töreni düzenledi. Etkinlik, Kütahya Belediyesi Kültür Sanat Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Programın amacı ve vurgulanan değerler:

Törende, Kütahya'nın köklü sanat geleneğinin yaşatılması ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemi ön plana çıktı. Organizasyonda kentin sanat ve kültür potansiyelinin farklı merkezlerde tanıtılmasının, hem yerel kimliğe katkı sağladığı hem de kültürel zenginliklerin görünürlüğünü arttırdığı belirtildi.

Katılımcılar, takdir ve tören akışı:

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, il protokolü ve sanatçılar katıldı. Tören boyunca şehir dışında yürütülen sergi ve tanıtım faaliyetlerinin kent tanıtımına sağladığı katkılar takdirle ifade edildi ve sanatçılara emeklerinden dolayı teşekkür edilerek sertifikaları sunuldu.

Başkanın mesajı ve kapanış:

Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, sanatçılara emekleri ve Kütahya'nın tanıtımına sundukları katkılar nedeniyle teşekkür etti; kültürel mirasın korunmasının ve aktarılmasının önemine dikkat çekti. Etkinlik, sertifika takdimlerinin ardından gerçekleştirilen bir müzik konseriyle sona erdi.

KÜTAHYA'NIN TANITIMINA KATKI SUNAN SANATÇILARA SERTİFİKA VERİLDİ