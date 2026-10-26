BŞEÜ'de tıp öğrencilerine yönelik meme kanseri farkındalığı eğitimi

BŞEÜ'de düzenlenen etkinlik

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tıp Fakültesi, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında Bilecik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde bir program düzenleyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti. Etkinliğe BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, il protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmalar ve sunumlar:

Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, konuşmasında meme kanserinin seyri ve kadın sağlığının korunmasına dair temel mesajlar verdi; toplumda farkındalık oluşturmanın tedavi başarısını artırabileceğini vurguladı. Ardından BŞEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Güneri katılımcılara yönelik bir sunum yaparak, meme kanserinde erken tanının işaretleri, tarama yöntemleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgiler aktardı.

Hedefler ve sonuç mesajı:

Programın öncelikli hedefi, vatandaşların meme kanserine ilişkin bilgi seviyesini yükseltmek ve geleceğin hekimleri olan tıp öğrencilerinin farkındalığını artırmaktı. Etkinlik, düzenlenen konuşmalar ve bilgilendirme sunumlarıyla katılımcılarda erken teşhis bilincinin yaygınlaştırılması gerektiği mesajıyla sona erdi.

BŞEÜ’DEN MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİS FARKINDALIĞI