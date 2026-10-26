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Hisarcık’ta protokolden lgs adaylarına kahvaltılı moral

Hisarcık’ta protokol üyeleri Esire Termal Tesisleri’ndeki kampta LGS’ye hazırlanan öğrencilere kahvaltıda moral verip başarı diledi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Hisarcık’ta protokolden lgs adaylarına kahvaltılı moral

Hisarcık ilçesinde belediye, kaymakamlık, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve emniyet amirliğinin temsilcileri, Esire Termal Tesisleri’nde düzenlenen kampa katılan LGS adaylarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında protokol üyeleri öğrencilerle kahvaltıda bir araya gelerek sınav hazırlık süreçleri üzerine sohbet etti ve gençlere moral verdi.

ziyaretin ayrıntıları:

Protokolde yer alan Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, Kaymakam Erkan Atam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi ve İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık öğrencilerle yakından ilgilendi. Kahvaltı süresince öğrencilerin hedefleri, çalışma rutinleri ve sınav öncesi kaygılar konuşuldu; yetkililer öğrencilere motivasyon ve pratik öneriler sundu.

belediye başkanının mesajı:

Mustafa Demirtaş eğitime verdikleri önemi vurgulayarak Hisarcık Belediyesi’nin gençlerin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Demirtaş, "Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize LGS yolunda başarılar diliyor; emekleriyle öğrencilerimize rehberlik eden öğretmenlerimize ve her zaman destekçileri olan ailelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaretin öğrencilere güven ve destek sağlamayı amaçladığı belirtildi. Protokol üyeleri, sınav sürecinde öğrencilere başarı dileklerini iletirken öğretmen ve ailelerin rolüne de teşekkür etti ve belediyenin eğitim desteklerine devam edeceğini ifade etti.

HİSARCIK’TA LGS ÖĞRENCİLERİNE MORAL DESTEĞİ

HİSARCIK’TA LGS ÖĞRENCİLERİNE MORAL DESTEĞİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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