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Kızılay'dan Muradiye'de yalnız yaşlılara kış desteği

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, bağışlarla temin edilen kömür ve odunları yalnız yaşayan yaşlılara ulaştırarak ilçede kış boyunca ısınma desteği sağlıyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kızılay'dan Muradiye'de yalnız yaşlılara kış desteği

Kızılay Muradiye şubesi kış yardım çalışmalarını sürdürüyor

Türk Kızılay Muradiye Şubesi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçede yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların temel ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüttüğü yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Bağışçılardan sağlanan kömür ve odunlar, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

yardımların hedefi ve öncelikler:

Şube, özellikle yalnız yaşayan ve hareket kabiliyeti sınırlı yaşlıları önceliklendiriyor. Selçuk Yay öncülüğünde yapılan çalışmalarla, Muradiye'de soğuk hava koşullarının olumsuz etkilerinin azaltılması ve yaşlıların güvenli ısınmasının sağlanması hedefleniyor.

bağışçı desteği ve dağıtım süreci:

Bağışçıların katkılarıyla temin edilen kömür ve odunlar, ihtiyaç sahiplerine düzenli şekilde dağıtılıyor. Şube yetkilileri, yürütülen yardım faaliyetlerinin kış boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmayı amaçladığını belirtti ve yardımların öncelikli gruplara ulaştırılmasına özen gösterildiğini vurguladı.

Bu çalışmalar, Muradiye'de yerel dayanışmanın örneği olarak öne çıkarken, Kızılay şubesi bölgedeki kırılgan gruplara yönelik desteklerini sürdüreceğinin altını çizdi.

TÜRK KIZILAY MURADİYE ŞUBESİ, İLÇEDE YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI VATANDAŞLARIN KIŞ AYLARINI DAHA RAHAT...

TÜRK KIZILAY MURADİYE ŞUBESİ, İLÇEDE YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI VATANDAŞLARIN KIŞ AYLARINI DAHA RAHAT GEÇİREBİLMESİ AMACIYLA KÖMÜR VE ODUN DESTEĞİNDE BULUNUYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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