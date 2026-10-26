Gönüllülük için dijital köprü: öğrenciler İyilik Var'ı tanıdı

Toplantı özeti:

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantısında dijital gönüllülük platformu İyilik Var'ın amaçlarını ve faydalarını aktardı. Etkinlikte gönüllülük faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi öncelikli konu olarak ele alındı.

Platformun hedefleri ve kapsamı:

Yetkililer, İyilik Var platformunun ihtiyaç sahibi vatandaşlarla gönüllü kişileri, kurumları ve işletmeleri bir araya getirmeyi amaçladığını vurguladı. Katılımcılara platformun işleyişi ve sunduğu olanaklar hakkında genel bilgi verildi.

Öğrenci katılımı ve beklentiler:

Bilgilendirme çalışması, öğrencilerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını teşvik etmeyi ve yardımlaşma bilincini artırmayı hedefledi. Toplantıda, gençlerin aktif rol almasının toplumda dayanışmayı güçlendireceği ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

KSBÜ ÖĞRENCİLERİNE "İYİLİK VAR" PLATFORMU TANITILDI