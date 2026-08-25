Çamurlu’ya 120 milyon liralık gençlik merkezi bölgeye yeni yaşam alanı kazandıracak

Çamurlu gençlik merkezi projesi bölgeye sosyal ve sportif yaşam alanı sunacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yapımı devam eden Çamurlu gençlik merkezinde incelemelerde bulundu. Güney Kuşak Yolu güzergâhında, TOKİ konutlarının arkasında yükselen tesisin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı belirtildi. Başkan Er, belediyenin şehir genelinde yürüttüğü yol, asfalt ve sosyal yatırımların içinde gençlik merkezlerine özel bir yer ayırdıklarını vurguladı.

Tesisin sunduğu olanaklar:

Projede çok amaçlı salon, kapalı spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları ile minder sporları için düzenlenmiş alanlar yer alacak. Ayrıca açık alana halı saha inşa edilecek. Tesisin içinde gençlere ve bölge halkına yönelik kütüphane, ders çalışma ve seminer salonları, kadınlara yönelik atölyeler ile 60 metrekarelik bir kafe bulunacak.

Başkan Er, "Her gençlik merkezimizde olduğu gibi burada da büyük bir kütüphanemiz olacak. Gençlerimiz, çocuklarımız ve kadınlarımız için atölyelerimiz, kitap kafemiz ve vatandaşlarımıza hitap edecek sosyal tesisimiz olacak" sözleriyle merkezin çok yönlü kullanımına dikkat çekti.

bölgesel entegrasyon ve zamanlama:

Gençlik merkezinin inşa edileceği nokta, Malatya için gelişen bir lokasyon olarak tanımlanan Çamurlu bölgesi üzerinde bulunuyor. Başkan Er, tesisin sadece gençlere değil bölgedeki tüm vatandaşlara hizmet edeceğini ve Güney Kuşak Yolu ile entegrasyonunun bölgenin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi.

Proje, 6 bin metrekare alan üzerine planlandı; binanın kapalı alanı ise 2 bin 340 metrekare olarak belirtildi. İnşaat çalışmaları ocak ayından bu yana devam ediyor ve şu an itibarıyla yaklaşık %25 seviyesine ulaşılmış durumda. Hedef tamamlanma dönemi ise 2027 yılının Mart-Nisan ayları olarak açıklandı.

Başkan Er ayrıca, Güney Kuşak Yolu'nun ikinci etap çalışmalarının da sürdüğünü, iki yatırımın birlikte bölgenin sosyal ve ulaşım altyapısını güçlendireceğini ifade etti ve tesisin Malatya halkına hayırlı olmasını diledi.

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