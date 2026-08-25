Erdoğan'dan sert uyarı: 'kan tüccarları kaybedecek'

Erdoğan'ın Malazgirt törenindeki açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki programda konuştu.

Konuşmasında, kararlı bir ifadeyle 'Kan tüccarları kaybedecek' dedi.

sözcüklerin vurgusu:

Erdoğan'ın kullandığı bu cümle, program sırasında yapılan konuşmanın öne çıkan ifadelerinden biri olarak doğrudan aktarıldı ve mesaj niteliği taşıdı.

etkinlik ve bağlam:

Söz konusu konuşma, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü anma programı çerçevesinde Ahlat'ta düzenlenen resmi etkinlik sırasında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kan tüccarları kaybedecek"