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Erdoğan'dan sert uyarı: 'kan tüccarları kaybedecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında Ahlat'ta konuştu: 'Kan tüccarları kaybedecek' mesajını verdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan'dan sert uyarı: 'kan tüccarları kaybedecek'

Erdoğan'ın Malazgirt törenindeki açıklaması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki programda konuştu.

Konuşmasında, kararlı bir ifadeyle 'Kan tüccarları kaybedecek' dedi.

sözcüklerin vurgusu:

Erdoğan'ın kullandığı bu cümle, program sırasında yapılan konuşmanın öne çıkan ifadelerinden biri olarak doğrudan aktarıldı ve mesaj niteliği taşıdı.

etkinlik ve bağlam:

Söz konusu konuşma, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü anma programı çerçevesinde Ahlat'ta düzenlenen resmi etkinlik sırasında gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Kan tüccarları kaybedecek&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kan tüccarları kaybedecek"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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