Çanakkale açıklarında FRONT ALTAIR dümen arızası nedeniyle Karanlık Liman'a demirletildi

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 251 metre uzunluğundaki FRONT ALTAIR isimli boş ham petrol tankeri, Kepez önlerinde dümen arızası yaşadı. Gemi kaptanının arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine olay bölgesinde deniz trafiği ve güvenlik önlemleri hızla devreye girdi.

Olayın gelişimi:

Yalova'dan Ege Denizi'ne seyir hâlinde olan ve Marshall Adaları bayraklı olan FRONT ALTAIR için bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-12 ve KURTARMA-16 römorkörleri sevk edildi. Gemi, kılavuz kaptan refakatinde kontrol altına alındı ve Boğaz trafiği arıza hakkında bilgilendirildi; böylece başka gemilerin seyrinde aksama yaşanmaması hedeflendi.

Alınan önlemler ve sonuç:

Çanakkale Liman Başkanlığı talimatıyla, tanker kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman bölgesine götürülerek güvenli bir noktada demirletildi. Olay sırasında personel ve çevre güvenliğine ilişkin herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi; geminin onarım ve seyrine ilişkin işlemler yetkili mercilerce yürütülüyor.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇEN 251 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ‘FRONT ALTAIR' İSİMLİ BOŞ HAM PETROL TANKERİ KEPEZ ÖNLERİNDE DÜMEN ARIZASI YAPTI. GEMİ, KILAVUZ KAPTAN VE RÖMORKÖR REFAKATİNDE KARANLIK LİMAN BÖLGESİNE GÖTÜRÜLEREK DEMİRLETİLDİ.