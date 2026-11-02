Çanakkale boğazı'nda arıza yapan tekne güvenli limana çekildi

olay yeri ve müdahale:

Çanakkale Boğazı, Kilitbahir önlerinde 14 metre uzunluğundaki bir tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekiler yardım talebinde bulundu ve bölgeye arama-kurtarma ekipleri yönlendirildi.

İhbar üzerine görevlendirilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu olay mahalline intikal etti ve kurtarma çalışmalarına başladı.

kurtarma işlemi ve son durum:

Gerekli emniyet tedbirleri alınarak sürüklenen tekne yedeklendi ve içinde bulunan 2 kişi ile birlikte Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı. Müdahale ekipleri, teknenin emniyetli şekilde kıyıya çekilmesini sağladı.

Olayda kullanılan ekipman, müdahale hızı ve koordinasyon sayesinde sürüklenen tekne güvenli bir şekilde limana ulaştırıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NDA MAKİNE ARIZASI NEDENİYLE SÜRÜKLENEN İÇİNDE 2 KİŞİNİN BULUNDUĞU TEKNE KURTARILDI.