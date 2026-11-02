Karapınar'da Fevzi Çakmak Caddesi'nde çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı

kazanın ayrıntıları:

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Sandıklı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada M.T.K. yönetimindeki 42 BAP 066 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen Y.F. idaresindeki 42 BCE 927 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.