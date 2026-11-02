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Göndüren'de kaybolan 11 aylık Büşra'nın izine 53 gündür ulaşılamıyor

Sivas'ın Göndüren köyünde 10 Ekim 2026'da kaybolan 11 aylık Büşra için jandarma, AFAD ve UMKE'nin drone ve köpek destekli aramaları 53 gündür sonuç vermedi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Göndüren'de kaybolan 11 aylık Büşra'nın izine 53 gündür ulaşılamıyor

Göndüren'de kaybolan 11 aylık Büşra'nın izine 53 gündür ulaşılamıyor

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde 10 Ekim 2026'da kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Olayın ardından başlatılan soruşturmada aile bireyleri gözaltına alınmış, verdikleri çelişkili ifadeler sonrasında anne ve baba dahil olmak üzere toplam 6 kişi tutuklandı.

Olayın seyri:

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye sevk edilen ekipler, öncelikle soruşturmayı genişletti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan kişilerin çelişkili açıklamaları üzerine adli süreç başlatıldı. Kayıp bildiriminde adı geçen E.B. (25) ile ilgili bilgiler ve diğer aile üyelerinin ifadeleri soruşturmanın odak noktası olmayı sürdürüyor.

Arama çalışmaları:

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma timleri, UMKE ve diğer birimlerin katılımıyla bölgede yürütülen aramalar iz takip köpeği ve drone desteğiyle sürdürülüyor. Ekipler, köy çevresindeki arazide aralıksız çalışmalarına devam etmesine rağmen aradan geçen 53 güne rağmen ne canlı ne de ölü olarak bir ize rastlanamadı.

Yetkililer, hem kriminal soruşturmanın hem de sahadaki aramaların paralel yürütüldüğünü belirtiyor. Arama ekipleri, elde edilen bulgular ve ihbarlar doğrultusunda tarama alanını genişletip tekrar eden arama devreleri uyguluyor. Soruşturma ve arama faaliyetleriyle ilgili yeni gelişmeler olması durumunda yetkililer bilgilendirme yapacağını açıkladı.

SİVAS’TA KAYBOLAN 11 AYLIK BÜŞRA BEBEĞİN ARAMA ÇALIŞMALARI JANDARMA VE AFAD TARAFINDAN...

SİVAS’TA KAYBOLAN 11 AYLIK BÜŞRA BEBEĞİN ARAMA ÇALIŞMALARI JANDARMA VE AFAD TARAFINDAN SÜRDÜRÜLÜRKEN ARADAN GEÇEN 53 GÜNE RAĞMEN HİÇ BİR İZE RASTLANILAMADI. ARŞİV

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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