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Alikahya'da TEM bağlantıları güçleniyor, çalışmalar hız kazandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi'nde yağmur suyu altyapısı, menfez ve altgeçit imalatları sürüyor; bağlantılar güçlendirilecek.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:18

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Alikahya'da TEM bağlantıları güçleniyor, çalışmalar hız kazandı

Alikahya TEM bağlantı yolu projesi'nde son durum:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi kapsamında altyapı ve üstyapı çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Proje, Alikahya'nın kuzey ve güney bölgeleri arasında doğrudan bağlantı kurarak TEM Otoyolu'nun oluşturduğu ulaşım kopukluğunu gidermeyi ve trafik akışını düzenlemeyi hedefliyor.

Tamamlanan çalışmalar:

Proje kapsamında Albay Karaosmanoğlu Caddesi üzerindeki yağmur suyu altyapısı, taş duvar, menfez ve servis yolu imalatları ile TEM–Cadde kesişimindeki iksa kazık çalışmaları tamamlandı. Bu imalatlar, bölgenin yağış anındaki su tahliye kapasitesinin artırılmasına ve yol yüzeylerinde oluşabilecek su birikintilerinin önlenmesine hizmet ediyor.

Tamamlanan altyapı işleri, özellikle yoğun yağış dönemlerinde ulaşım güvenliğinin sağlanması ve bakım maliyetlerinin azalması açısından önem taşıyor.

Devam eden ve planlanan çalışmalar:

Çalışmaların sürdüğü güzergahta ulaşımın aksamaması amacıyla TEM Otoyolu trafiği servis yoluna aktarıldı. Otoyol üzerindeki 3 menfez ile altgeçit köprüsünün yapımına devam ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Sultan Murat Caddesi ve Okyanus Caddesi üzerinde iki menfez, altgeçit kavşağı ile Q700 terfi hattı deşarj imalatlarının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca projenin güneyinde yağmur suyu hatlarının bağlantısını sağlayacak hidrolik U kanal imalatları da sürdürülüyor.

Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi, trafik akışının iyileştirilmesi ve yağış kaynaklı su birikintilerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş programına uygun biçimde çalışmaları sürdürüyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALİKAHYA TEM BAĞLANTI YOLU PROJESİ KAPSAMINDA...

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALİKAHYA TEM BAĞLANTI YOLU PROJESİ KAPSAMINDA ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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