Iğdır-Karakoyunlu yolunda ters yönde ilerleyen araç yine kamerada

Olay anı ve kayıt:

Iğdır-Karakoyunlu kara yolunda seyreden sürücüler, karşı şeritte ilerleyen bir hafif ticari aracı fark etti. Olayı fark eden Iğdır yönünde ilerleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı görüntülerde, aracın karşı yönden gelen araçlara rağmen ters şeritte ilerlemeyi sürdürdüğü görülüyor. Kayıtlarda, sürücünün manevraları nedeniyle trafikte tehlikeli anlar yaşandığı ve karşılaşan araçların hızlarını düşürmek zorunda kaldığı net şekilde okunuyor.

Güzergâhta tekrar eden ihlaller:

Görüntülerin çekildiği güzergahta benzer olayların daha önce de birçok kez yaşandığı öğrenildi. Bölgedeki sürücüler, ters yönde ilerleme vakalarının yerel trafik akışını bozduğunu ve potansiyel kazalara zemin hazırladığını belirtiyor. Görüntüler, tekil bir hatadan ziyade yol düzeni ve sürücü davranışlarının birleştiği bir sorunu işaret ediyor.

Yetkili kurumların, trafik güvenliğini artırmaya yönelik değerlendirme yapması gerektiği değerlendiriliyor; uzmanlar benzer noktalarda kavşak düzenlemesi ve işaretlemelerin gözden geçirilmesini öneriyor. Söz konusu güzergahta ise, döner kavşakların birbirine uzak olması nedeniyle bazı sürücülerin kavşaklara ulaşmak yerine ters yönde ilerlediği ifade ediliyor.

IĞDIR-KARAKOYUNLU YOLUNDA TERS YÖNDE İLERLEYEN ARAÇ KAMERAYA YANSIDI