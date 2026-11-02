Bursa'da kamyonun çarptığı ev çöktü, enkaz altında bir kişi hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonun çarpması sonucu bir ev yerle bir oldu, enkaz altında kalan bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Olay, Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde meydana geldi. Ender Z. idaresindeki ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle bir eve çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle ev büyük ölçüde yıkıldı, kamyon ise yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yıkılan binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yürüttü.

Yaralı ve adli süreç:

İtfaiye ekipleri, enkaz altında kalan Barış Bozan'ın cansız bedenine ulaşarak çıkardı. Enkazdan çıkarılan cenazenin, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacağı öğrenildi.

Kamyonda sıkışan sürücü Ender Z. ise itfaiye tarafından kurtarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların ardından kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü, trafik ve olay yeri incelemesinin devam ettiği bildirildi.

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