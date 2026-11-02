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Bursa'da kamyonun çarptığı ev çöktü, enkaz altında bir kişi hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa'da kamyonun çarptığı evin enkazından Barış Bozan'ın cansız bedeni çıkarıldı; kamyon sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:18

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bursa'da kamyonun çarptığı ev çöktü, enkaz altında bir kişi hayatını kaybetti

Bursa'da kamyonun çarptığı ev çöktü, enkaz altında bir kişi hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir kamyonun çarpması sonucu bir ev yerle bir oldu, enkaz altında kalan bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kaza ve müdahale:

Olay, Lalaşahin Mahallesi Musa Uzel Caddesi üzerinde meydana geldi. Ender Z. idaresindeki ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle bir eve çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle ev büyük ölçüde yıkıldı, kamyon ise yan yattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yıkılan binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yürüttü.

Yaralı ve adli süreç:

İtfaiye ekipleri, enkaz altında kalan Barış Bozan'ın cansız bedenine ulaşarak çıkardı. Enkazdan çıkarılan cenazenin, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılacağı öğrenildi.

Kamyonda sıkışan sürücü Ender Z. ise itfaiye tarafından kurtarılarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve burada tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan ilk çalışmaların ardından kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü, trafik ve olay yeri incelemesinin devam ettiği bildirildi.

BURSA&#039;DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN KAMYONUN ENKAZA ÇEVİRDİĞİ EVDE 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE...

BURSA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN KAMYONUN ENKAZA ÇEVİRDİĞİ EVDE 1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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