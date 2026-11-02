Yemeksepeti'nin pazarlama liderliğine Kamer Buğu Öktem getirildi

Online yemek siparişi platformu Yemeksepeti, pazarlama direktörlüğüne Kamer Buğu Öktem'ü atadı. Resmi göreve başlangıç tarihi 1 Kasım 2026 olarak açıklandı; Öktem, şirketin müşteri odaklı yaklaşımı ve uzun vadeli büyüme vizyonu doğrultusunda pazarlama faaliyetlerini yönetecek.

Atama ve görev tanımı:

Öktem, yeni rolünde kampanya ve marka stratejilerinin yönetilmesinden sorumlu olacak. Ekibiyle birlikte kullanıcı kazanımı, bağlılık ve sürdürülebilir büyümeye yönelik inisiyatiflerin geliştirilmesine öncelik verecek; tüketici ihtiyaçları ve beklentileri temelinde marka ile kullanıcı arasındaki bağı güçlendirmeye odaklanacak.

Kariyer geçmişi ve uluslararası deneyim:

Kariyerine Danone’da başlayan Kamer Buğu Öktem, şirkette sekiz yıl süreyle marka ve pazarlama yönetimi görevleri üstlendi. Bu dönemde Aptamil, Danone Disney, Danino ve Alpro gibi markalarda farklı kategori deneyimleri elde etti. Ardından Çin merkezli eğitim teknoloji şirketi Walnut Coding’de Pazarlama Lideri olarak görev yaptı ve Singapur ile İstanbul merkezli çalışmalarıyla Asya pazarında deneyim kazandı.

Yemeksepeti'ndeki rolü ve liderlik ekibine katılım:

Şubat 2024'te Yemeksepeti’ne Marka Direktörü olarak katılan Öktem, Kasım 2025'ten itibaren Delivery Hero bünyesinde Yemeksepeti, foodora ve foodpanda markalarının Türkiye, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerindeki marka stratejilerine liderlik etmişti. Bu tecrübe, Öktem’ü şirketin üst yönetim kadrosuna dahil ederek pazarlama stratejilerinin küresel ölçekte uyumlu yürütülmesine katkı sağlayacak.

Kişisel eğitim geçmişi olarak Kamer Buğu Öktem, Kadıköy Anadolu Lisesi mezunu olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden diploma aldı. Şirket yetkilileri atamanın, Yemeksepeti’nin tüketici odaklı büyüme hedeflerine hizmet edeceğini belirtiyor.

YEMEKSEPETİ’NİN PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ GÖREVİNE, 1 KASIM 2026 İTİBARIYLA KAMER BUĞU ÖKTEM ATANDI.