İzmir için körfez temizliği öncelik, uluslararası finansman sağlandı

COP31 oturumunda SURFF ve yerel yönetimlerin finansmana erişimi:

Antalya'da düzenlenen COP31 oturumunda, Sıfır Atık Müzesi ev sahipliğinde yerel yönetimlerin uluslararası finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan Sürdürülebilir Kentsel Dirençlilik Finansman Faaliyeti (SURFF) kapsamında Türkiye Dirençli Şehirler Ülke Platformu duyuruldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum platformun İller Bankası koordinasyonunda, Dünya Bankası ve BM-Habitat desteğiyle ve uluslararası paydaş katkılarıyla çalışacağını belirtti.

Dünya Bankası Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Valérie Levkov Türkiye ile yaklaşık 20 yıllık kentsel altyapı ve dirençlilik iş birliğinin yeni platformla daha kapsamlı yatırım programlarına dönüştürülebileceğini vurguladı. BM-Habitat İcra Direktörü Anacludia Rossbach ise şehirlerdeki en kırılgan grupların önceliklendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İzmir'in önceliği: körfez temizliği:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay oturumda, SURFF aracılığıyla belediyelerin uluslararası finans kurumlarına erişiminin kolaylaşacağını ve bunun yerel projelere somut katkı sağlayacağını söyledi. Tugay, "İzmir Körfezi’nin temizliği bizim için en hayati konu" ifadesiyle, projenin İzmir için taşıdığı önemi net biçimde ortaya koydu.

Tugay, Fransız Kalkınma Bankası ile imzalanan protokol sayesinde İzmir Körfezi temizliği için önemli bir finansman desteği sağlandığını açıkladı. Belediye başkanı, bu kaynağın uzun yıllardır biriken sorunların çözümünde kritik role sahip olacağını belirtti.

Yürütülen çalışmalar ve hedefler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi son 1,5 yıl içinde 1,5 milyon tondan fazla dip çamuru temizliği gerçekleştirdiğini ve bu çalışmaların etkisiyle geçtiğimiz yaz körfezde koku ve balık ölümü yaşanmadığını kaydetti. Tugay, bölgedeki iyileşme trendinin sürdüğünü, ancak daha hızlı ve kalıcı sonuçlar almak için belediyenin gücünün ötesinde ulusal ve uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Başkan, önümüzdeki dönemde körfezde dip tarama çalışmalarını hızlandıracak yeni tarama gemilerinin devreye gireceğini bildirdi ve birkaç yıl içinde körfezde hissedilir bir iyileşme beklediğini söyledi. Bu çalışmaların amacı, temiz bir körfez çevresinde yeşil, huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir İzmir inşa etmek.

Yetkililer, SURFF mekanizmasının sadece fon sağlamakla kalmayıp, belediyelerle uluslararası bankalar ve kalkınma kuruluşları arasında köprü görevi görerek projelerin planlama ve uygulama süreçlerini de güçlendirmesini hedefliyor. İzmir örneği, yerel ihtiyaçlarla uluslararası finansmanın kesiştiği somut bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, COP31'deki açıklamalar İzmir Körfezi için yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor; belediye ve merkezi yönetim arasındaki koordinasyon ile uluslararası kaynakların birleşimi, körfezin uzun süreli temizliği ve kentsel dirençliliğin artırılması açısından belirleyici olacak.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY DA GİRİŞİMİN BELEDİYELER İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLDUĞUNU BELİRTEREK, FRANSIZ KALKINMA BANKASI İLE YAPILAN PROTOKOL SAYESİNDE İZMİR KÖRFEZİ’NİN TEMİZLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANDIĞINI AÇIKLADI.