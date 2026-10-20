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Çanakkale Ezine'de ortak operasyon: 19'u çocuk 39 kaçak göçmen bulundu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sahil güvenlik ve emniyet ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 19'u çocuk toplam 39 kaçak göçmen karada yakalanarak GÖKSEM'e teslim edildi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çanakkale Ezine'de ortak operasyon: 19'u çocuk 39 kaçak göçmen bulundu

operasyonun detayları:

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sahil güvenlik ve emniyet ekiplerinin ortak çalışması sonucunda karada 39 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında 19'u çocuk bulunuyor.

Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen ekipler arasında Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yer aldı. Bölgeye ayrıca Sahil Güvenlik İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Kumkale/Koldestim) sevk edildi.

göçmenlerin işlemleri ve sevki:

Yakalanan kaçak göçmenlere bölgede gerekli ön işlemler yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tüm göçmenler, resmi prosedür gereği Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM)'e teslim edildi.

Operasyon, sahil güvenlik ve emniyet birimleri arasındaki koordinasyonla yürütüldü ve yakalananların güvenli bir şekilde teslim edilmesi sağlandı.

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN KARADA 39 KAÇAK GÖÇMEN...

ÇANAKKALE’NİN EZİNE İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK VE EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN KARADA 39 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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