Orkestra tınılarıyla rock coşkusu Akçakoca Salonu'nu doldurdu

Oda orkestrası ve rock grubu aynı sahnede buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Oda Orkestrası ile rock grubu Gece Yolcuları kongre merkezindeki sahneyi paylaştı. Akçakoca Salonunda gerçekleştirilen etkinlik, yoğun ilgiyle karşılandı; salonun bin 500 kişilik kapasitesi tamamen dolarken, merdivenlere ve koltuk kenarlarına ilave sandalyeler yerleştirildi.

Konseri izleyenler arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekil Berna Abiş ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekir İnce de vardı. Gece, Cumhuriyet coşkusuyla sona ererken seyircilerin şarkılara eşlik etmesi gecenin en dikkat çekici unsurlarından oldu.

Konserin açılışı ve şefin vurguları:

Programın açılışını, Şef Engin Şen yönetimindeki konservatuvar oda orkestrası yaptı. Şen, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada teşekkürlerini iletti ve orkestranın sahne serüvenine dikkat çekti. Şen’in sözleri şöyleydi: "Bu orkestra bugün 27. kez çalıyor ve ilk konserden bu yana bizi hiç yalnız bırakmadınız. Her birinize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir büyük teşekkürümüz de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, Oda Orkestrası’na ve sanata verdiği kıymetli destekleri için teşekkür ediyoruz".

Repertuar, seyirci etkileşimi ve final:

Sahneye yoğun alkışla çıkan Gece Yolcuları, konseri grubun sevilen parçası "Neden" ile başlattı. Konser boyunca topluluk, salonu dolduran müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı ve "Unut Beni" şarkısının hikâyesini dinleyicilerle paylaştı. Grup, bu eserin ilk kez İzmit Sekapark’ta seslendirildiğini, Kocaeli’nin şarkıya sahip çıktığını belirterek eseri Şef Engin Şene armağan etti; bu an salon tarafından güçlü bir şekilde karşılandı.

Programın finalinde orkestrayla grup birlikte sahnede yer aldı ve Cumhuriyet Bayramı’nın önemine vurgu yapıldı. "Karış karış toprağıyla yaşasın Cumhuriyet" sözleriyle coşku artarken, birlikte seslendirilen "Parla" şarkısı geceyi taçlandırdı; seyircinin bir ağızdan katılımı gecenin unutulmaz görüntülerinden biri olarak kayda geçti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KONSERVATUVARI ODA ORKESTRASI İLE SEVİLEN ROCK GRUBU GECE YOLCULARI AYNI SAHNEDE BULUŞARAK MÜZİKSEVERLERE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI.