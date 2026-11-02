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Annelerle güçlenen nesiller: ESOGÜ ev sahipliğinde yeni proje çalıştayı

ESOGÜ, KADEM ve İl Milli Eğitim iş birliğiyle yürütülen proje açılışında annelerin hukuki ve iletişim becerileri ile çocukların güvenlik farkındalığı hedeflendi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Annelerle güçlenen nesiller: ESOGÜ ev sahipliğinde yeni proje çalıştayı

Etkinliğe kurumlar ve yetkililer katıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde düzenlenen açılış programı ve ihtiyaç belirleme çalıştayı, KADEM Eskişehir Temsilciliği ile Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki buluşmada protokol konuşmaları KADEM Eskişehir İl Temsilcisi Mehtap Özkaya ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın tarafından yapıldı.

Rektör Gümüşsoy'un vurguları:

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, açılışta toplumun geleceğinin aile yapısına bağlı olduğuna dikkat çekti. Gümüşsoy, "Ailenin, kadının ve çocukların bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesini hedefleyen ‘Bilinçli Anneler, Güvende Nesiller’ projesinin açılış programı ve ihtiyaç belirleme çalıştayı vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum." sözleriyle projenin yerel ve akademik boyutunu özetledi.

Projenin hedefleri ve kapsamı:

Bilinçli Anneler, Güvende Nesiller projesi, annelerin hukuki bilgi düzeyini artırmayı, KADES, ŞÖNİM gibi mekanizmalar hakkında farkındalık kazandırmayı ve şiddetsiz iletişim becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Çocuklara yönelik ise kişisel sınırlar, beden güvenliği ve çocuk hakları konularında bilinçlendirme hedefleniyor. Proje; eğitimlerin yanı sıra oyun temelli yaklaşımlar ve tematik sanat atölyeleriyle teorik bilginin aile içi iletişim ve ortak üretime dönüşmesini sağlamayı planlıyor.

Üniversitenin rolü ve beklentiler:

Gümüşsoy, üniversitelerin yalnızca bilgi aktarımının ötesinde yerel sorunlara bilimsel çözümler sunduğunu belirterek ESOGÜ'nün akademisyenleri, uzman kadrosu ve gönüllü gençleriyle projeye bilimsel paydaşlık sağlayacağını ifade etti. Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan dahil olmak üzere rektörlük heyetinin katılımıyla, projenin sahada sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal etki üretmesi hedefleniyor.

Etkinlikte gerçekleştirilen ihtiyaç belirleme çalıştayının, projenin hedef kitleye uygun eğitim içerikleri ve atölye modelleri oluşturulmasında yol gösterici olması bekleniyor. Proje, özellikle merkez dışı ilçelerde yaşayan annelerin hukuki ve sosyal donanımını güçlendirmeye odaklanarak uzun vadeli bir toplumsal dönüşümü hedefliyor.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRLÜĞÜ, KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ (KADEM) ESKİŞEHİR...

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) REKTÖRLÜĞÜ, KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ (KADEM) ESKİŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ VE ESKİŞEHİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE YÜRÜTÜLEN "BİLİNÇLİ ANNELER, GÜVENDE NESİLLER" PROJESİNİN AÇILIŞ PROGRAMI VE İHTİYAÇ BELİRLEME ÇALIŞTAYI ESOGÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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