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Çanakkale kampı gençlerin ve ailelerin güçlenmesine odaklandı

Çanakkale'de düzenlenen pilot kamp, 30 serebral palsili genci ve 60 refakatçiyi üç gün boyunca spor, atölye ve uzman eğitimleriyle buluşturdu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Çanakkale kampı gençlerin ve ailelerin güçlenmesine odaklandı

Çanakkale'de üç günlük pilot kamp tamamlandı

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu koordinasyonunda Çanakkale'de gerçekleştirilen "Serebral Palsili Gençler ve Aileleriyle Pilot Kamp Programı" üç günlük yoğun programla sona erdi. Kamp, farklı illerden gelen gençleri ve ailelerini bir araya getirerek hem bireysel gelişime hem de aile destek ağlarının güçlenmesine odaklandı.

Katılımcılar ve program içeriği:

Kamp; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çanakkale Valiliği iş birliğiyle düzenlendi. Organizasyonda Serebral Palsi Meclisi, SERÇEV, Hayatı Engelsiz Paylaşım Derneği, Adıyaman Serebral Palsililer Derneği, Bartın Otizm Engelliler Derneği, Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ve Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) yer aldı.

Programa farklı şehirlerden katılan 30 serebral palsili genç ile onlara refakat eden 60 kişilik aile üç gün süresince spor faaliyetleri, atölyeler ve aileler için düzenlenen uzman eğitimlerine katıldı. Kamp sürecinde genç gönüllüler, gençlik liderleri, eğitimci ve sağlık profesyonellerinin rol aldığı çok disiplinli bir ekip görev aldı.

Değerlendirme ölçütleri ve gözlemler:

Komisyon tarafından kamp boyunca 24 genç gönüllü, 9 gençlik lideri, 6 özel eğitim öğretmeni, 8 gençlik ve spor antrenörü, 7 psikolog, 5 sağlık uzmanı, 2 güzel sanatlar eğitmeni ile komisyon uzmanlarının gözlemleri toplandı. Değerlendirmede katılım düzeyi, etkinliklerin bireysel ihtiyaçlara uyarlanabilirliği, fiziksel ve programatik erişilebilirlik, gençlerin ve ailelerin memnuniyeti, sağlık ve güvenlik süreçleri ile karşılaşılan güçlükler temel kriter olarak izlendi.

Komisyon başkanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kampın hem gençlerin hem de ailelerin ihtiyaçlarına yönelik somut veriler sağladığını belirtti ve bu yaklaşımla pilot uygulamanın önemini vurguladı.

Gelecek hedefleri ve yaygınlaştırma:

Kasapoğlu, pilot kamp deneyiminin elde edilen verilerle Komisyonun çalışmalarına sahadan katkı sunduğunu ifade etti ve programın geliştirilerek farklı engel gruplarını da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Pilot aşamada elde edilen iyi uygulamaların örnek teşkil etmesinin amaçlandığı belirtildi.

Programın gerçekleşmesine destek veren kurumlara teşekkür eden Kasapoğlu, bu tür kamp ve eğitim etkinliklerinin gençlerin sosyal hayata etkin ve eşit katılımını güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Çanakkale'deki pilot kamp; spor, atölye çalışmaları ve aile eğitimleri ekseninde hem pratik deneyim hem de politika önerileri için kaynak oluşturarak tamamlandı.

GENÇLİK MERKEZİNDEKİ SANATSAL/SPORTİF FAALİYETLERE KATILAN ÖZEL GENÇLER, EĞLENCELİ VAKİT...

GENÇLİK MERKEZİNDEKİ SANATSAL/SPORTİF FAALİYETLERE KATILAN ÖZEL GENÇLER, EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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