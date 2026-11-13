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Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Devrek Cumhuriyet Alanı'nda iki gün süreyle açıldı; öğrenciler, ilçe protokolü ve vatandaşlar sergiyi büyük ilgiyle gezdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 17:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Çanakkale mirasının taşınması Devrek'te:

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Devrek Kaymakamlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle Zonguldak'ın Devrek ilçesine getirildi. Cumhuriyet Alanı'nda açılan müze tırı, ilçede iki gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı.

Sergi ve ziyaretçi ilgisi:

İlçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş müzeyi gezerek sergilenen tarihi materyalleri inceledi. Mobil tırda yer alan eserler ve bilgilendirici sunumlar katılımcılara Çanakkale Savaşları hakkında doğrudan gözlem ve bilgi olanağı sağladı; yerel ilgi yoğun oldu.

Genç kuşaklara aktarım hedefi:

Etkinlikle amaçlanan, Çanakkale Savaşlarının tarihî öneminin genç nesillere aktarılması ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ruhunun canlı tutulmasıdır. Mobil müze, ulaşılabilir bir sergi modeli olarak ilçedeki hafızanın güçlendirilmesine katkı sunuyor.

ÖĞRENCİLER GEZİCİ ÇANAKKALE MÜZESİNİ GÖRMEK İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

ÖĞRENCİLER GEZİCİ ÇANAKKALE MÜZESİNİ GÖRMEK İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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