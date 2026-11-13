Çanakkale mirasını taşıyan mobil müze Devrek’te buluştu

Çanakkale mirasının taşınması Devrek'te:

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Devrek Kaymakamlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle Zonguldak'ın Devrek ilçesine getirildi. Cumhuriyet Alanı'nda açılan müze tırı, ilçede iki gün boyunca ziyaretçilere açık kaldı.

Sergi ve ziyaretçi ilgisi:

İlçe protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş müzeyi gezerek sergilenen tarihi materyalleri inceledi. Mobil tırda yer alan eserler ve bilgilendirici sunumlar katılımcılara Çanakkale Savaşları hakkında doğrudan gözlem ve bilgi olanağı sağladı; yerel ilgi yoğun oldu.

Genç kuşaklara aktarım hedefi:

Etkinlikle amaçlanan, Çanakkale Savaşlarının tarihî öneminin genç nesillere aktarılması ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ruhunun canlı tutulmasıdır. Mobil müze, ulaşılabilir bir sergi modeli olarak ilçedeki hafızanın güçlendirilmesine katkı sunuyor.

ÖĞRENCİLER GEZİCİ ÇANAKKALE MÜZESİNİ GÖRMEK İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDULAR