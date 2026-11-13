Güller arasında Kadirli turpu: eşe farklı bir buket

Güllerle turpun buluştuğu buket:

Huzur Çam, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşine sıra dışı bir hediye verdi. Güllerin arasına coğrafi işaretli Kadirli turpu yerleştirilen özel buket, Damla Çam'a sunuldu. Hazırlanan buket hem sürpriz oldu hem de ilçenin önemli tarım ürününe dikkat çekti.

Niyet ve mesajı:

Huzur Çam, memleket sevgisini eşine duyduğu sevgiyle birleştirmek istediğini belirtti: Kadirli’miz Türkiye’de turp üretiminde birinci sırada. Ben de hem ilçemizin coğrafi işaretli ürününü ön plana çıkarmak hem de memleketimi ne kadar seviyorsam eşimi de o kadar sevdiğimi göstermek istedim. Bu nedenle güllerin arasına turp koydurarak eşime farklı bir sürpriz hazırladım dedi.

Güllerle turpun bir araya geldiği sıra dışı buket, renkli ve dikkat çekici görüntüler oluşturdu; hem duygusal bir jest hem de yerel üretimin tanıtımına yönelik farkındalık yarattı.

OSMANİYE’NİN KADİRLİ İLÇESİNDE YAŞAYAN HUZUR ÇAM, EŞİ DAMLA ÇAM’A GÜLLERİN ARASINA YERLEŞTİRİLEN COĞRAFİ İŞARETLİ KADİRLİ TURPUNDAN OLUŞAN ÖZEL BİR BUKET HEDİYE EDEREK HEM SÜRPRİZ YAPTI HEM DE MEMLEKETİNİN ÖNEMLİ TARIM ÜRÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ.