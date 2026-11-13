Lodosun coştuğu Fatih sahilinde turistlerin fotoğraf yarışı

lodos ve sahil görüntüleri:

İstanbul'da etkili olan lodos, Fatih sahili boyunca denizin kabarmasına neden oldu. Sahile gelen yabancı turistler, yükselen dalgaları arkalarına alarak fotoğraf çekilme uğraşına girdi ve oluşan sahne kısa sürede dikkat çekti.

turistlerin davranışı ve dron kaydı:

Fotoğraf çektirirken ıslanmamaya çalışan turistlerin dalgalardan kaçıştığı, birbirleriyle yarıştığı ve gülümsediği anlar dron kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, lodosun sahilde yarattığı dinamik atmosferi gözler önüne serdi.

İSTANBUL FATİH SAHİLİNDE LODOSUN ETKİSİYLE OLUŞAN DALGALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN YABANCI TURİSTLERİN O ANLARI DRON KAMERASINA YANSIDI.