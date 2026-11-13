Dolar 50,3626 +0,16%
Euro 55,5924 -0,04%
Bist 11.842,82 +0,27%
Altın Gram 6.283,93 -0,11%
EUR/USD 1,1036 -0,21%
Brent Petrol 96,50 +0,71%
--°

Lodosun coştuğu Fatih sahilinde turistlerin fotoğraf yarışı

Fatih sahilinde etkili lodosla yükselen dalgalar, yabancı turistlerin fotoğraf çekme yarışına dönüştü; anlar dronla kaydedildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 16:56

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 17:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Lodosun coştuğu Fatih sahilinde turistlerin fotoğraf yarışı

lodos ve sahil görüntüleri:

İstanbul'da etkili olan lodos, Fatih sahili boyunca denizin kabarmasına neden oldu. Sahile gelen yabancı turistler, yükselen dalgaları arkalarına alarak fotoğraf çekilme uğraşına girdi ve oluşan sahne kısa sürede dikkat çekti.

turistlerin davranışı ve dron kaydı:

Fotoğraf çektirirken ıslanmamaya çalışan turistlerin dalgalardan kaçıştığı, birbirleriyle yarıştığı ve gülümsediği anlar dron kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, lodosun sahilde yarattığı dinamik atmosferi gözler önüne serdi.

İSTANBUL FATİH SAHİLİNDE LODOSUN ETKİSİYLE OLUŞAN DALGALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN YABANCI...

İSTANBUL FATİH SAHİLİNDE LODOSUN ETKİSİYLE OLUŞAN DALGALARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN YABANCI TURİSTLERİN O ANLARI DRON KAMERASINA YANSIDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zeytinköy'deki kaza gölgesinde: orman işçisi Dağpınar'da uğurlandı
images

Çırak son anda müdahale ederek hareket eden minibüsü durdurdu
images

Gurbetteki Bafralıların 200 öğrenciye kışlık yardım eli
images

Kurtarma operasyonunu bizzat yönetti: başkan dereye inip Bobi'yi çıkardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmara'da hafta sonu için kuvvetli yağış uyarısı

Zeytinköy'deki kaza gölgesinde: orman işçisi Dağpınar'da uğurlandı

Guterres: yanan bir gezegende barış inşa edemezsiniz

Merz'ten uyarı: Çin'deki trump-putin görüşmesi öncesi sürpriz istemiyoruz

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor