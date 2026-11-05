Dolar 50,0124 -0,03%
Euro 56,4762 +0,40%
Bist 11.478,13 +0,00%
Altın Gram 6.650,26 +1,54%
EUR/USD 1,1266 +0,28%
Brent Petrol 94,10 -0,55%
--°

Çanakkale'de 2027 il yayım programı: eğitim ve teknoloji odaklı yol haritası

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2027 il yayım programı için üretici eğitimleri, yeni teknolojiler ve sürdürülebilirlik öncelikli taslak hazırladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Çanakkale'de 2027 il yayım programı: eğitim ve teknoloji odaklı yol haritası

il yayım programı hazırlıkları il müdürlüğünde başladı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2027 Yılı İl Yayım Programı hazırlık çalışmaları kapsamında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, İl Tarım ve Ormanlığı Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Büyükgaga başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya; ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengü Everest, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, şube ve ilçe müdürleri ile konu sorumlusu teknik personel katıldı. Katılımcılar, il düzeyindeki tarımsal öncelikler ile üreticilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak program taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

hedefler ve öncelikler:

Toplantıda, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanması; üretimde verim ve kalite artışı; üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerinin önemi vurgulandı. Planlamada, üreticilerin sahadaki ihtiyaçlarına cevap verecek uygulamalara öncelik verildi.

taslak süreci ve uygulanabilirlik:

Şube ve ilçe müdürlüklerinden gelen teklifler değerlendirildi ve program taslağı üzerinde teknik personel ile görüş alışverişi yapıldı. Taslak hazırlanırken özellikle faaliyetlerin uygulanabilir, ölçülebilir ve sahada karşılık bulacak nitelikte olmasına özen gösterildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya paylaşımında Bakanlık politikaları, stratejik planlar ve Tarım ve Orman Şurası kararları doğrultusunda hareket edileceğini belirtti. 2027 yılında da üreticilerle bilgi ve teknolojiyi buluşturarak tarımsal üretimde verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Bilgiyle güçlenen üretim, eğitimle gelişen tarım

ÇANAKKALE’DE 2027 YILI İL YAYIM PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ...

ÇANAKKALE’DE 2027 YILI İL YAYIM PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN BAŞLADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

mobil kanser tarama aracı 2026'da üç kadına meme kanseri teşhisi koydu
images

Mahalle muhtarları organ bağışında toplum köprüsü olarak tanımlandı
images

Gençler limon bahçesinde üreticinin yanında
images

Kilis'te döner işletmelerine kapsamlı gıda güvenliği denetimi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zafer Uysal: Karşıyaka’yla adım adım liderliğe

Bilecik’te ıslak zemin motosikleti devirdi: iki yaralı

mobil kanser tarama aracı 2026'da üç kadına meme kanseri teşhisi koydu

Mahalle muhtarları organ bağışında toplum köprüsü olarak tanımlandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi