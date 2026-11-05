Çanakkale'de 2027 il yayım programı: eğitim ve teknoloji odaklı yol haritası

il yayım programı hazırlıkları il müdürlüğünde başladı

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2027 Yılı İl Yayım Programı hazırlık çalışmaları kapsamında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı, İl Tarım ve Ormanlığı Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Büyükgaga başkanlığında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıya; ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bengü Everest, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, şube ve ilçe müdürleri ile konu sorumlusu teknik personel katıldı. Katılımcılar, il düzeyindeki tarımsal öncelikler ile üreticilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak program taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

hedefler ve öncelikler:

Toplantıda, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanması; üretimde verim ve kalite artışı; üreticilerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ile yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerinin önemi vurgulandı. Planlamada, üreticilerin sahadaki ihtiyaçlarına cevap verecek uygulamalara öncelik verildi.

taslak süreci ve uygulanabilirlik:

Şube ve ilçe müdürlüklerinden gelen teklifler değerlendirildi ve program taslağı üzerinde teknik personel ile görüş alışverişi yapıldı. Taslak hazırlanırken özellikle faaliyetlerin uygulanabilir, ölçülebilir ve sahada karşılık bulacak nitelikte olmasına özen gösterildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sosyal medya paylaşımında Bakanlık politikaları, stratejik planlar ve Tarım ve Orman Şurası kararları doğrultusunda hareket edileceğini belirtti. 2027 yılında da üreticilerle bilgi ve teknolojiyi buluşturarak tarımsal üretimde verimliliği, kaliteyi ve sürdürülebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Bilgiyle güçlenen üretim, eğitimle gelişen tarım

ÇANAKKALE’DE 2027 YILI İL YAYIM PROGRAMI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN BAŞLADI.