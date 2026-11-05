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kayseri atletikspor bir puan geride, çıkışını sürdürüyor

Kayseri Atletikspor 8 maçta 7 galibiyetle 22 puana ulaştı ve averajla 3. sırada yer alıyor; 7 Kasım 16.00'da Gevher Nesibe'de Antepia'yı konuk edecek.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

kayseri atletikspor bir puan geride, çıkışını sürdürüyor

takımın durumu:

Kayseri Atletikspor, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta oynadığı 8 maçta 7 galibiyetle 22 puan topladı. Mavi siyahlılar son maçta Kayseri Voley3-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Toplanan puanlar ve set averajı sayesinde ekip averajla 3. sırada bulunuyor; liderle arasındaki fark ise 1 puan.

gelecek maç ve hazırlıklar:

Kayseri Atletikspor, ligin 9. haftasında Antepia takımını ağırlayacak. Maç, 7 Kasım Cumartesi günü Gevher Nesibe Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.

Hazırlıkları antrenör Ufuk Başar yönetiminde sürdüren mavi siyahlılar, elde ettikleri seriyi sürdürmeyi ve liderlik mücadelesine katılmayı hedefliyor.

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL TAKIMI; LİGDE 8 MAÇTA 7 GALİBİYET ALARAK 22 PUAN TOPLADI.

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL TAKIMI; LİGDE 8 MAÇTA 7 GALİBİYET ALARAK 22 PUAN TOPLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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